Германия дерзит России? Чем интересна новая книга берлинского политолога Рара

Что случилось в отношениях Германии и России? Они действительно достигли низшей точки? Программный директор Германо-российского форума и советник "Газпрома" Александр Рар (Alexander Rahr) относится к числу тех немногих немецких экспертов по России, которые считают, что в их ухудшении виновата прежде всего сама Германия. Его новая книга под названием "Дерзость. Как Германия ставит под угрозу свою репутацию у русских" вышла в понедельник, 22 марта, в бывшем гэдээровском издательстве Das neue Berlin (Новый Берлин).

Как политолог Рар стал писателем

Александр Рар

В Германии много книг о России, но публикации Рара занимают особое место. Он считается самым близким к российскому руководству немецким экспертом по Восточной Европе. Эта близость делает 62-летнего Рара, автора первой биографии президента РФ Владимира Путина на немецком языке, одним из самых информированных среди коллег. С другой стороны - ограничивает доступ к немецким СМИ, в которых после аннексии Крыма он стал появляться гораздо реже, чем в российских. Сам Рар винит в этом своих критиков, особенно из партии "зеленых", заклеймивших его как "агента влияния Кремля". Формат книги стал для эксперта одним из немногих каналов общения с более широкой аудиторией, чем конференции. А также дал возможность быть субъективным. "Я открыто написал, чтобы читатель не ожидал, что это сбалансированная книга о германо-российских отношениях", - отметил автор в беседе с DW.

Суть своей новой работы Рар во вступлении описывает как "крик отчаявшегося: спасите германо-российские отношения!" В качестве свежих примеров того, что эти отношения дошли до переломной точки, Рар приводит высказывание министра обороны Германии, что Берлину стоит вести себя с Россией "с позиции силы", или опросы немцев, около трети которых видят в РФ угрозу безопасности. Рар предлагает взглянуть на состояние отношений глазами самих россиян: молодых и пожилых, живущих в Берлине и в Москве, экспертов по экономике и политике, дипломатов и бизнесменов. Семь глав названы именами главных протагонистов: "Алевтина", "Миша" или "Алексей". Их высказывания автор дополняет своими размышлениями и экскурсами в историю.

Рар: Немцы поучают Россию как и 150 лет назад

Кто следит за выступлениями Рара не первый год, тот найдет на 170 с лишним страницах его новой книги мало нового. Автор считает, что Германия ведет себя с Россией неоправданно высокомерно и что нынешнее высокомерие напоминает отношение немцев к царской России в XIX веке. Разница, по его мнению, заключается в том, что если во времена Достоевского речь шла о попытке немцев научить русских европейскому порядку и бюрократии, то сейчас - демократии и западным ценностям. Но русские не хотят, чтобы их учили, пишет автор.

Обложка книги Александра Рара "Дерзость"

Рар гордится тем, что в свое время работал с немецкими политиками-тяжеловесами, которые выстраивали более тесные отношения ФРГ с СССР - Гансом-Дитрихом Геншером (Hans-Dietrich Genscher) или Эгоном Баром (Egon Bahr). "Они говорили, что самое важное - примирение после Второй мировой войны, - пишет Рар. - А нынешнему поколению, и это тоже мой месседж, либо полностью наплевать на Россию, либо оно считает Россию враждебной страной". Причину автор видит не столько в аннексии Крыма, хотя он употребляет это слово, сколько в том, что Германия, как он считает, переняла негативное отношение к России у некоторых стран Восточной Европы - Польши и стран Балтии. У них на это свои исторические причины, считает Рар, но, мол, "все это было 30 лет назад". Хотя и признает, что действия России, например хакерская атака на бундестаг в 2015 году, не способствуют диалогу. Для Рара это - "обычный шпионаж".

Что думают о Германии современные россияне

Посыл книги в целом хоть и предсказуем, но есть интересные детали. Например, рассказ россиянки Наташи, вышедшей замуж за немецкого дипломата и жалующейся, что к мужу из-за нее относятся с недоверием, он не может сделать "большую карьеру" и остается атташе по культуре.

В высказываниях россиян, которых цитирует Рар, много уважительных слов о Германии и ее достижениях, но много и раздражения тем, что они воспринимают как высокомерие немцев. "Даже в молодых кругах, среди людей, которые фактически вне политики, с российской стороны все больше слышится упрек, что диалог с немцами невозможен, что даже молодые немцы начинают нас постоянно учить", - говорит Рар.

Одну из глав Рар посвятил российскому дипломату, которого он в книге называет "Володя". Автор описывает, как на закрытых встречах тот жестко высказывал немецким политикам, журналистам и экспертам недовольство России, устраивая им холодный душ. "Дело Навального означает для Путина конец его надежд на Германию. Теперь он говорит, что Германия больше не играет роль адвоката России в Европе. Путин зол на немецкое руководство", - говорит российский дипломат в книге Рара. Похожие встречи действительно были и откровенные разговоры велись, но это один из моментов книги, когда автор оставляет читателя гадать: где правда, а где - художественное преувеличение?

Преемник Меркель на конференции Якунина?

Завершает книгу сцена конференции на Родосе, в которой легко угадывается "Диалог цивилизаций" бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Рар описывает сцену словесного поединка между политиками, которых он называет преемниками Меркель и Путина. Читатель заинтригован - неужели кто-то из ведущих немецких политиков тайком ездил на форум к Якунину? Но высказывания, которые Рар вложил в уста "преемника Меркель", настолько жесткие, что быстро становится понятно: эта сцена - фиктивная. Фразу "Россия, ее идеи, проблемы и особенности никого в Германии больше не интересуют" вряд ли рискнул бы произнести немецкий политик на организованном россиянами форуме. Рар говорит, что использовал собирательный образ немецких политиков.

Диалог заканчивается ничем, позиции сторон не становятся ближе. И все же Рар не считает себя пессимистом. Он верит, что со временем сближение России и Германии произойдет. Его новая книга выглядит как попытка спасти от разрушения то, чем он занимался всю жизнь, сняв ставший тесным костюм эксперта.

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