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Система противовоздушной обороны Iris-T SLMФото: Diehl Defence
КонфликтыУкраина

ФРГ передала Украине вторую систему ПВО Iris-T SLM

Дмитрий Андреев
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 апреля.

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На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 30 апреля (время московское).

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Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM. Об этом сообщается на сайте федерального правительства. Кроме того, в обновленный список вошли восемь грузовиков Zetros и два погрузочно-разгрузочных автомобиля 8x6 с контейнерами. О том, что Берлин передал Киеву первую систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, стало известно в октябре 2022 года. Всего Германия пообещала Украине четыре таких зенитно-ракетных комплекса.

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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