ФРГ передала Украине вторую систему ПВО Iris-T SLM

На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 30 апреля (время московское).

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Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM. Об этом сообщается на сайте федерального правительства. Кроме того, в обновленный список вошли восемь грузовиков Zetros и два погрузочно-разгрузочных автомобиля 8x6 с контейнерами. О том, что Берлин передал Киеву первую систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, стало известно в октябре 2022 года. Всего Германия пообещала Украине четыре таких зенитно-ракетных комплекса.

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