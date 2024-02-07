Германия и Монголия заключили стратегическое партнерство

В ходе визита в Улан-Батор Штайнмайер отметил, что ФРГ нужно углублять сотрудничество с Монголией во многих сферах.

Президенты ФРГ и Монголии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Ухнаагийн Хурэлсух подписали соглашение о стратегическом партнерстве. По словам Штайнмайера, Германии необходимо углублять сотрудничество с Улан-Батором в сферах транспорта, торговли, экономики, культуры, образования и науки, а также в вопросах защиты климата.

"Я убежден, что такие демократические страны, как Германия и Монголия, должны теперь еще более тесно сотрудничать друг с другом, чтобы защищать свободу и права человека, укреплять верховенство закона, защищать наши природные ресурсы, генерировать новое процветание и затем распределять его как можно более справедливо", - заявил президент ФРГ во время государственного банкета, организованного в Улан-Баторе в честь его приезда.

Ради государственного визита в Улан-Батор президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера власти Монголии сделали исключение из дипломатической традиции страны принимать государственных гостей только летом. Поездка Штайнмайера была приурочена к 50-летию установления дипломатических отношений двух стран.

Германо-монгольские отношения

Дипломатические отношения между Монгольской Народной Республикой (название современной Монголии до 1992 года) и ФРГ были установлены 31 января 1974 года. Почти на 25 лет раньше дипломатические отношения Монголия установила с ГДР. В 2011 году Улан-Батор посетила Ангела Меркель (Angela Merkel), став первым немецким канцлером, прибывшим в страну с официальным визитом.

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