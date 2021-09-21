Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Герхард Шрёдер

Бывший немецкий политик. Занимал пост федерального канцлера, возглавляя правительство "красно-зеленой" коалиции. Глава комитета акционеров компании Nord Stream AG и совета директоров компании ПАО НК "Роснефть".

Герхард Фриц Курт Шрёдер (Gerhard Fritz Kurt Schröder) родился 7 апреля 1944 в городе Моссенберг-Вёрен (ныне Бломберг). Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шрёдер с 27 октября 1998 года по ноябрь 2005 года занимал пост федерального канцлера - главы правительства Германии, представленного "красно-зеленой" коалицией: представителями СДПГ и партии "Зеленые"/"Союз 90".

После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток". В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся, в частности, строительством газопровода "Северный поток - 2". С 29 сентября 2017 года Шрёдер занимает еще и пост председателя совета директоров компании ПАО НК "Роснефть".

Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, еще будучи канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".

Выборы в Германии: сможет ли Олаф Шольц стать преемником Ангелы Меркель? (21.09.2021) 21.09.2021

Олаф Шольц претендует на пост канцлера ФРГ. Социал-демократа считают прагматиком и эффективным кризисным менеджером. Внешняя политика не является специализацией Шольца, но в интервью DW он призвал ЕС выработать новую восточную политику. Он был министром в кабинете Герхарда Шрёдера, однако эксперты уверены, что в сауну с Путиным он не пойдет.
ARCHIV - 27.05.2016, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD, r) und Künstler Markus Lüpertz lachen bei der Enthüllung der Skulptur Echo des Poseidon auf der Mercatorinsel. (zu dpa Altkanzler Schröder stiftet Kirchenfenster - doch es gibt Widerstand vom 25.09.2018) Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Украсит ли церковь спорный подарок бывшего канцлера Шрёдера? 14.12.2020

Подарок, который хотел сделать одной из главных церквей Ганновера бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вызвал большие споры - в том числе судебные.
Russian opposition politician Alexei Navalny smiles during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Навальный и газета Bild: последствия одного интервью 07.10.2020

Герхард Шрёдер намерен подать в суд на таблоид Bild. Власти Мюнхена вступаются за Валерия Гергиева.
Medical specialists carry Russian opposition leader Alexei Navalny on a stretcher into an ambulance on their way to an airport before his medical evacuation to Germany in Omsk, Russia August 22, 2020. Alexei Navalny was taken ill with suspected poisoning en route from Tomsk to Moscow on a plane, which made an emergency landing in Omsk. The local hospital delivering medical support to Navalny later allowed German doctors to fly him to Germany for treatment. REUTERS/Alexey Malgavko

Глава МИД ФРГ впервые увязал "Северный поток - 2" с делом Навального 06.09.2020

Хайко Мас надеется, что в России "не вынудят Германию изменить свою позицию по "Северному потоку - 2". В ХДС считают, что ответом на ситуацию с Навальным может стать уход Герхарда Шрёдера со своего поста в "Роснефти".
Konferenz „The Future is Connected: Industrial Policy in Geopolitically Challenging Times” in Moskau mit Gerhard Schröder Aufenommen in Moskau am 12.09.2019 Foto - E. Samedowa (DW)

Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждали 12.09.2019

Экс-канцлер ФРГ, глава российского ЦБ, бывший премьер Армении и прочие VIP-персоны выступили на конференции насосной немецкой компании в России. DW - о несколько необычном мероприятии.
Die umstrittene ukrainische Webseite Mirotworez (Myrotworez) stellt angebliche Staatsfeinde der Ukraine an den Internetpranger https://myrotvorets.center/ 15.11.2018

Комментарий: Размолвка между Берлином и Киевом из-за Шрёдера 15.11.2018

Украинский сайт "Миротворец" уже несколько лет ведет травлю "врагов государства". Теперь досталось экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру. Скандал может осложнить отношения с Германией, считает Бернд Йоханн.
Vladimir Putin shakes hands with former German Chancellor Gerhard Schroeder during his inauguration ceremony as new Russia's president in the Grand Kremlin Palace in Moscow, Russia, on Monday, May 7, 2018. Putin took the oath of office for his fourth term as Russian president on Monday and promised to pursue an economic agenda that would boost living standards across the country. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) |

Немецкие ревизоры возмутились расходами экс-канцлеров за счет граждан 27.09.2018

Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение офисы и сотрудников и злоупотребляют этим для обогащения, указала Федеральная счетная палата. В ФРГ лишь один экс-канцлер - Шрёдер.

Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии (05.02.2018) 05.02.2018

Герхард Шрёдер уже много возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream. Теперь он лоббирует вторую очередь проекта. Экс-канцлер ФРГ считает, что знает, почему "Северный поток-2" не устраивает американцев.
German Chancellor Gerhard Schroeder, right, welcomes Russian President Vladimir Putin after his arrival at the Hamburg Airport in Germany Monday, Dec. 20, 2004. (AP Photo/Jan Bauer) |

Шрёдер готов возглавлять совет директоров "Роснефти" безвозмездно 22.12.2017

В интервью Rheinische Post глава совета директоров "Роснефти" и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что доверяет Владимиру Путину и назвал работу в российском концерне "увлекательным делом".
DORTMUND, GERMANY - JUNE 25: Gerhard Schroeder Former Chancellor of Germany speaks during German Social Democrats (SPD) federal party congress on June 25, 2017 in Dortmund, Germany. Martin Schulz, head of the German Social Democrats announced his candidacy in January and rode an initial surge of popular support, though public enthusiasm has since waned and the German Christian Democrats (CDU) under Chancellor Angela Merkel are showing a very comfortable lead in polls. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Герхард Шрёдер помог освободить немецкого правозащитника 26.10.2017

Герхард Шрёдер, тайно встречавшийся с Эрдоганом, стал ключевой фигурой в освобождении Петера Штойдтнера. Правозащитник уже вернулся в Германию.
29.09.2017 dpatopbilder - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt am 29.09.2017 an einer Hauptversammlung des russischen Ölkonzerns Rosneft in St. Petersburg (Russland) teil. Schröder will einen Platz im Aufsichtsrat des Unternehmens annehmen. (zu dpa Gerhard Schröder - Vom Russlandversteher zum Russlandvertreter vom 29.09.2017) Foto: Peter Kovalev/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

За что именно в Германии критикуют Герхарда Шрёдера (видео) 29.09.2017

"Теперь Шрёдер окончательно принадлежит Путину" или "От понимающего РФ до представляющего" – так немецкие СМИ говорят о должности экс-канцлера в концерне "Роснефть". Почему он попал под волну критики?

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти" (29.09.2017) 29.09.2017

"Теперь Шрёдер окончательно принадлежит Путину" или "От понимающего РФ до представляющего" – так немецкие СМИ говорят о должности экс-канцлера в концерне "Роснефть". Почему он попал под волну критики?
29.09.2017 dpatopbilder - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt am 29.09.2017 an einer Hauptversammlung des russischen Ölkonzerns Rosneft in St. Petersburg (Russland) teil. Schröder will einen Platz im Aufsichtsrat des Unternehmens annehmen. (zu dpa Gerhard Schröder - Vom Russlandversteher zum Russlandvertreter vom 29.09.2017) Foto: Peter Kovalev/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Герхард Шрёдер избран главой совета директоров "Роснефти" 29.09.2017

Экс-канцлер Германии возглавил совет директоров российского нефтяного концерна. Его избрали на внеочередном собрании акционеров "Роснефти" в Санкт-Петербурге.
Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) spricht am 30.08.2017 im Diakonie-Krankenhaus in Rotenburg (Niedersachsen) bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD. Foto: Carmen Jaspersen/dpa | Verwendung weltweit

Что Шрёдер будет делать в "Роснефти" 29.09.2017

Контролировать Игоря Сечина, казалось бы, - суть новой роли Шрёдера. Но его ждет другая задача. Все дело в разнице между немецкими и российскими представлениями о его должности.
German Chancellor Gerhard Schroeder, right, welcomes Russian President Vladimir Putin after his arrival at the Hamburg Airport in Germany Monday, Dec. 20, 2004. (AP Photo/Jan Bauer) |

Как друг Путина попал к Сечину, или Зачем "Роснефти" экс-канцлер ФРГ (видео) 28.09.2017

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер может стать главой совета директоров "Роснефти". Однако эксперты, опрошенные DW, считают, что возможности влиять на происходящее в концерне у экс-канцлера не будет.

Как друг Путина Герхард Шредер угодил в "Роснефть"? (28.09.2017) 28.09.2017

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер может стать главой совета директоров "Роснефти". Однако эксперты, опрошенные DW, считают, что возможности влиять на происходящее в концерне у экс-канцлера не будет.
Показать еще