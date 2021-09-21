Бывший немецкий политик. Занимал пост федерального канцлера, возглавляя правительство "красно-зеленой" коалиции. Глава комитета акционеров компании Nord Stream AG и совета директоров компании ПАО НК "Роснефть".

Герхард Фриц Курт Шрёдер (Gerhard Fritz Kurt Schröder) родился 7 апреля 1944 в городе Моссенберг-Вёрен (ныне Бломберг). Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Герхард Шрёдер с 27 октября 1998 года по ноябрь 2005 года занимал пост федерального канцлера - главы правительства Германии, представленного "красно-зеленой" коалицией: представителями СДПГ и партии "Зеленые"/"Союз 90".



После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток". В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся, в частности, строительством газопровода "Северный поток - 2". С 29 сентября 2017 года Шрёдер занимает еще и пост председателя совета директоров компании ПАО НК "Роснефть".



Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, еще будучи канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".