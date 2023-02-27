Генсек ООН резко раскритиковал войну России против Украины
Сергей Ромашенко
6 мин. назад
Российская агрессия привела к массовым нарушениям прав человека, заявил Антониу Гутерриш. Он также указал на вопиющие нарушения прав военнопленных в ходе войны в Украине.
https://p.dw.com/p/4O1Hl
Реклама
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал нарушения Россией прав человека в Украине. Развязанная Москвой агрессивная война привела к самым массовым нарушениям прав человека в нынешние времена, заявил Гутерриш на открытии заседания Совета ООН по правам человека в понедельник, 27 февраля, в Женеве.
По словам генсека ООН, война против Украины, начавшаяся год назад, привела к гибели людей, разрушениям и перемещению лиц в большом масштабе. Удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре повлекли за собой многочисленные жертвы и ужасные страдания, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия, отметил глава всемирной организации.
Фиксация военных преступлений в Украине
Антониу Гутерриш также сообщил о грубых нарушениях норм гуманитарного права, в частности, о жестоком обращении с военнопленными и похищениях гражданских лиц.
На заседании Совета ООН по правам человека 47 стран-членов намерены договориться о продления мандата комиссии ООН, фиксирующей военные преступления в ходе войны в Украине.
Смотрите также:
Преступления России в Украине: когда остановится Путин?