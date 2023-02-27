Генсек ООН резко раскритиковал войну России против Украины

Российская агрессия привела к массовым нарушениям прав человека, заявил Антониу Гутерриш. Он также указал на вопиющие нарушения прав военнопленных в ходе войны в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал нарушения Россией прав человека в Украине. Развязанная Москвой агрессивная война привела к самым массовым нарушениям прав человека в нынешние времена, заявил Гутерриш на открытии заседания Совета ООН по правам человека в понедельник, 27 февраля, в Женеве.

По словам генсека ООН, война против Украины, начавшаяся год назад, привела к гибели людей, разрушениям и перемещению лиц в большом масштабе. Удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре повлекли за собой многочисленные жертвы и ужасные страдания, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия, отметил глава всемирной организации.

Фиксация военных преступлений в Украине

Антониу Гутерриш также сообщил о грубых нарушениях норм гуманитарного права, в частности, о жестоком обращении с военнопленными и похищениях гражданских лиц.

На заседании Совета ООН по правам человека 47 стран-членов намерены договориться о продления мандата комиссии ООН, фиксирующей военные преступления в ходе войны в Украине.

Смотрите также: