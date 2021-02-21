Генсек ООН осудил репрессии против протестующих в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил репрессии по отношению к протестующим в Мьянме. Применение средств летального действия и запугивание мирных демонстрантов неприемлемо, заявил он в воскресенье, 21 февраля. Генсек ООН напомнил о праве на мирные собрания и призвал все стороны конфликта уважать результаты выборов.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "решительные действия" к совершающим акты насилия в отношении населения республики. Вашингтон поддерживает народ Мьянмы, требующий восстановления демократически избранных властей, подчеркнул глава Госдепартамента.

Между тем администрация социальной сети Facebook удалила страницу военного пропагандистского медиа The Tatmadaw True News Information Team, объяснив это неоднократными нарушениями запрета на подстрекательство к насилию.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов.

Лидер этой партии и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Смотрите также:

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Хунта устроила государственный переворот Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты По всей стране отключен интернет Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию" Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В протестах участвуют разные социальные группы С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протестующие проявляют креативность Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Медперсонал на переднем фронте Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Сотрудницы полиции дистанцируются от военных Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Боевое оружие против демонстрантов В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты В числе протестующих - буддистские монахи К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка с балконов Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Протесты прокатились по всей стране Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).

Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты Поддержка хунты Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза. Автор: Евгений Жуков

