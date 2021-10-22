 Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс | Новости из Германии об Украине | DW | 22.10.2021

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Украина

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО. "Расширение НАТО на протяжении последних десятилетий по сути способствовало миру и стабильности во всей Европе, поэтому России никоим образом не следует испытывать опасения или пытаться наложить вето или помешать любой суверенной стране присоединиться к альянсу", - сказал он на пресс-конференции по итогам второго дня консультаций министров обороны стран НАТО в пятницу, 22 октября, в Брюсселе.

Столтенберг отрицательно ответил на вопрос о том, опасается ли он, что открытие для Украины перспективы вступления в НАТО может спровоцировать российскую агрессию.

"Нет, не опасаюсь, частично потому, что НАТО - оборонительный союз, и частично потому, что вопрос о том, когда Украине вступать в НАТО должны решать Украина и 30 стран-членов альянса. Суверенные независимые государства имеют право выбирать свой путь. Поэтому дело Украины решать, желает ли она вступить в НАТО, и дело 30 членов альянса - решать, когда Украина будет готова к этому и когда она будет соответствовать стандартам НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.

Путин опасается вступления Украины в НАТО

Накануне, 21 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что военная поддержка, оказываемая Западом Украине, представляет угрозу для его страны. Формального вступления Украины в альянс может и не произойти, однако военное освоение Украины странами НАТО уже идет, и это представляет угрозу для России, сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве заявил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО", и Украина "имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:53

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