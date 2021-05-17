Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок. В Instagram в понедельник, 17 мая, размещено прощальное обращение американского генконсула Эми Сторроу.

"Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - написала она. "А пока - до встречи, и желаю вам всего наилучшего!" - добавила Сторроу.

Генконсул вспомнила о встречах, которые за время нахождения в России состоялись у нее в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле. По возвращении в США она даже пообещала угостить своих соотечественников пельменями.

США - в списке "недружественных" государств

Соединенные Штаты внесены в список государств, которые Москва считает "недружественными".

В пятницу, 14 мая, стало известно, что российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан американским представительством в России. Дипмиссия в этой связи временно - до 16 июля - возобновила обычное обслуживание граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальной помощи.

При этом посольство США по-прежнему настоятельно рекомендовало американским гражданам без продленных российских виз покинуть территорию России до 15 июня - крайнего срока, установленного правительством РФ.

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