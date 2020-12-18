Генсек ООН назвал Германию "опорой международного сотрудничества"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Германию "силой мира" и "опорой международного сотрудничества". "Как генеральный секретарь ООН, я знаю, как Германия с глубоким осознанием истории и ответственностью ежедневно играет ведущую роль в мире", - заявил он, выступая в пятницу, 18 декабря, в бундестаге.
Гутерриш подчеркнул важное значение усилий Берлина в достижении мира на планете. "Германия является во всем мире важным союзником в наших усилиях по мирному урегулированию", - указал он и отметил, в частности, участие ФРГ в разрешении конфликтов в Афганистане и в регионе Сахеля в Африке. В особенности глава ООН поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) за ее инициативу по проведению международной конференции по Ливиив январе 2020 года в Берлине.
Одновременно Гутерриш предупредил об угрозе нарастающей дискриминации, травли, антисемитизма и популизма. "Из истории мы знаем, что политика, которая делает ставку на злобу, ведет к катастрофе", - подчеркнул он.
Вклад Германии в борьбу с коронавирусом
Гутерриш также высоко оценил действия немецкого правительства в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, Германия руководствовалась "наукой, данными, собранными на местах, и дифференцированными мерами". Первые шаги на этом направлении также "помогли сдержать вирус и спасти жизни", - подчеркнул он.
В частности, "решающее значение" имел международный вклад Германии в инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, уверен Гутерриш. Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины против коронавируса между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. По словам Гутерриша, власти Германии уже давно осознали высокое значение здоровья всего населения планеты и поддерживали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Речь в годовщину 75-летия ООН
В свою очередь председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) поблагодарил главу ООН за "знаменательную речь", которой он оказал Германии "столь большую честь". Речь, которую португальский политик произнес на немецком языке, была приурочена к 75-летней годовщине основания ООН. После выступления Гутерриш встретится с Меркель и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).
Устав ООН, учредивший крупнейшую в мире организацию, был подписан 26 июня 1945 года и вступил в силу в октябре того же года. На данный момент в Организацию Объединенных Наций входят 193 государства. Важнейшим ее органом является Совет Безопасности, задачей которого является урегулирование конфликтов и обеспечение мира во всем мире. В настоящее время Германия является одним из непостоянных членов СБ ООН, срок ее полномочий истекает в конце 2020 года.
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Автор: Кристоф Хассельбах