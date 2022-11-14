Генассамблея ООН заложила основу для репараций РФ Украине

Участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию, в которой указывается на необходимость создания механизмов для возмещения Украине ущерба и потерь.

Участники экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о механизме выплате репараций Россией Украине, пострадавшей от развязанной против нее войны. В понедельник, 14 ноября, за документ, в котором Россия призывается к ответственности, в том числе путем выплаты репараций, проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Против, помимо России, высказались, в том числе, Китай, Иран и Куба. Воздержались, среди прочих, Казахстан, Сербия, Бразилия и Индия.

Авторы резолюции указывают на необходимость создания механизмов для возмещения ущерба, потерь или телесных повреждений, причиненных Украине в результате "неправомерных действий" со стороны РФ. Кроме того, они рекомендуют членам Генеральной Ассамблеи в сотрудничестве с Киевом создать "международный реестр" для документирования претензий и сбора информации об ущербе и потерях украинцев и их государства.

Это уже пятая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждается война России против Украины. В сравнении с остальными, ее поддержали наименьшее число стран ООН. Резолюции Генассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы, но отражают мнение международного сообщества и обладают политическим весом.

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