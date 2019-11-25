Подработка в пандемию: где в Германии у студентов есть шансы

Локдаун в связи с пандемией коронавируса повлек за собой сокращения на рынке труда для студентов. Жизнь в сфере обслуживания, где обычно они подрабатывают, замерла: кафе, рестораны, кинотеатры, парки аттракционов, многие магазины. Тем не менее, даже в условиях карантина возможности найти подработку в Германии есть. Свидетельство тому - результаты анализа немецкого рынка труда, проведенного по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung посреднической фирмой Zehnjob, которая оказывает услуги работодателям по поиску персонала из числа студентов.

Где сколько можно зараб отать

Как оказалось, наибольшим спросом в Германии в настоящее время пользуются студенты, готовые работать помощниками на складах (средняя заработная плата - 12,58 евро в час), кассирами в супермаркетах (12,53 евро в час) и водителями-курьерами служб доставки (13,69 евро в час).

На втором месте - такие вакансии, как сотрудники супермаркетов, заполняющие полки товарами (12,52 евро в час). Достаточно высок и спрос на помощников в офисах (15,08 евро в час). Также есть спрос на упаковщиков (11,39 евро в час), помощников при переезде (12,13 евро в час), подмастерьев (11,03 евро в час), мойщиков посуды (11,50 евро в час), рецепционистов (11,54 евро в час), помощников на кухне (11,21 евро в час).

У студента не возникнет проблем, если он захочет устроиться сортировщиком (12,47 евро в час), помощником по инвентаризации (12,55 евро в час), промоутером. Причем труд промоутера оплачивается лучше всего - 16,60 евро в час. Во время пандемии достаточно хорошо зарабатывают и студенты, занятые на работах по уборке помещений (14,28 евро в час), по уходу за детьми (14,09 евро в час), по делопроизводству (14 евро в час).

Средняя заработная плата студента зависит не только от сферы, в которой он трудится. Заработок заметно варьируется и в зависимости от города, где работает студент. Лучше всего зарабатывают студенты в Лейпциге. Их зарплата здесь составляет, в среднем, 13,40 евро в час. На втором месте - Гиссен (13,27 евро в час), на третьем - Крефельд (13 евро в час). За ними следуют Нюрнберг (12,95 евро в час), Мюнхен (12,94 евро в час) и Мангейм (12,91 евро в час).

Соотношение зарплат и арендных ставок по городам

А в каких городах Германии наиболее оптимальное соотношение зарплат и арендных ставок? Согласно результатам исследования, проведенного Институтом немецкой экономики совместно с кредитным институтом MLP Finanzberatung, самое дорогое жилье для студентов в Мюнхене. Так, в 2019 году аренда гипотетической квартиры площадью 30 квадратных метров в доме, расположенном на расстоянии в 1,5 километра от университета, обходилась студенту в 717 евро в месяц. Среди восьми крупнейших городов Германии это наихудший показатель.

Наилучшее положение в этом смысле у студентов в Лейпциге. При том, что у них самый высокий средний заработок, за аренду жилья они платят меньше всех. Так, аренда гипотетической квартиры площадью 30 квадратных метров обходится в Лейпциге в 278 евро в месяц. На втором месте по выгодному соотношению зарплат и арендных ставок Берлин. За ним следуют Дюссельдорф, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт. А замыкает список, соответственно, Мюнхен.

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