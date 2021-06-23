Где в Германии разводят сифак (фото)

Кельн • Этих очень редких приматов - сифак Кокереля - также называют "танцующими обезьянами". Вид находится на грани вымирания. В естественной среде обитания они встречаются только на северно-западе Мадагаскара. На этой неделе в Кельнском зоопарке (Kölner Zoo) впервые показали публике и приглашенным представителям прессы новых здешних обитателей - очаровательную пару сифак: Юсту и Зигги.

Кельнский зоопарк вошел в число трех первых в истории зоопарков Европы, где теперь можно будет увидеть таких обезьян. Их доставили в Кельн, Берлин и английский Честер в конце мая из Центра лимуров при Дьюкском университете в американском штате Северная Каролина. Там за последние двенадцать месяцев родилось целых девять сифак Кокереля, благодаря чему теперь появилась возможность начать программу по разведению и сохранению этого вида в зоопарках Европы.

Сифаки Кокереля в Кельнском зоопарке. Фотографии

Юста решила немного подкрепиться

Зигги устроил тихий час

"Кто все эти люди?", - подумал Зигги, увидев журналистов

Мадагаскарский дом для мадагаскарских обезьян

В Кельне для Юсты и Зигги оборудовали, так сказать, отдельные эксклюзивные апартаменты в существующем здесь Мадагаскарском доме - тематическом павильоне, открытом в 1973 году и модернизированном 15 лет назад. Как отмечает информационное агентство dpa, содержание сифак Кокереля в неволе требует от специалистов большого опыта и знаний.

В частности, питаются эти мадагаскарские обезьянки преимущественно листьями разных деревьев и кустарников, но по вкусу им приходится далеко не все из предлагаемого на выбор. В Кельне они сейчас предпочитают листья европейского граба, бука, орешника и красного дуба. В зоопарке уверены, что Зигги и Юста станут новыми любимцами посетителей и очень надеются на появление потомства, для чего постараются создать все необходимые условия.

Названы эти обезьяны в честь французского ученого-натуралиста Шарля Кокереля (1822-1867). В свою очередь, общее название рода - сифаки (они же - хохлатые индри или пропитеки), в который входит в общей сложности девять видов, происходит от звуков - "сиф-аук", издаваемых этими приматами.

Смотрите также: