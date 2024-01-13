Августа Виктория (на этом фото она в последние годы своей жизни) была первой женой кайзера Вильгельма II и последней немецкой императрицей. Когда в 1918 году она вместе с мужем бежала в Нидерланды, то уже была тяжело больна. Прислуга и придворные очень любили ее за добрый нрав. А сама Августа Виктория безумно любила своего мужа и все ему прощала. В 1921 году она умерла в Дорне в возрасте 62 лет.