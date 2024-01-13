Где провел остаток жизни последний немецкий кайзер
Последний немецкий император Вильгельм ll после своего изгнания из Германии вместе с супругой бежал в Нидерланды. Где именно он провел последние годы своей жизни - в фотогалерее DW.
Дорн - последнее место жительства Вильгельма ll
Небольшой городок Дорн в Нидерландах вообще-то мало чем известен и большого потока туристов здесь, как правило, не увидишь. Но регулярно сюда приезжают те, кого интересует история европейских и, в частности, немецких монархов.
Последнее место жительства кайзера и его супруги
В Дорне, в собственном доме, в изгнании, вместе с супругой прожил остаток жизни последний кайзер Германии Вильгельм II, отношение к которому у немцев неоднозначное. Здесь же, рядом с домом находится мавзолей, где он был похоронен.
Всё, как при жизни кайзера
После поражения Германии в Первой мировой войне и своего свержения немецкий кайзер Вильгельм II в 1918 году бежал в Нидерланды. В 1920-м он приобрел поместье Дорн, где жил до самой смерти в 1941 году. Сейчас этот дом является музеем. Практически все здесь сохранилось в том виде, в каком было при жизни Вильгельма II.
Императорские корни
Кайзер Вильгельм II родился 27 января 1859 года в Берлине. Он был старшим сыном Фридриха IIl и его супруги Виктории Саксен-Кобург-Готской, дочери британской королевы Виктории. Мальчик и по материнской, и по отцовской линии был внуком английской королевы. В историю Вильгельм II вошел как последний германский кайзер и король Пруссии. Его свергли с престола 9 ноября 1918 года.
Императорская свадьба
У Вильгельма II с детства была парализована левая рука. Ему приходилось терпеть постоянные боли. Все это не помешало ему окончить гимназию в Касселе, а затем университет в Бонне, где он изучал историю и право. Он занимал и военные посты. В 1881 году Вильгельм II женился на принцессе Августе Виктории Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургской. У них было 7 детей: 6 сыновей и дочь.
Императрица Августа Виктория
Августа Виктория (на этом фото она в последние годы своей жизни) была первой женой кайзера Вильгельма II и последней немецкой императрицей. Когда в 1918 году она вместе с мужем бежала в Нидерланды, то уже была тяжело больна. Прислуга и придворные очень любили ее за добрый нрав. А сама Августа Виктория безумно любила своего мужа и все ему прощала. В 1921 году она умерла в Дорне в возрасте 62 лет.
Кайзер и его женщины
Второй женой императора в 1922 году после смерти Августы Виктории стала принцесса Гермина Рейсс-Грейцская. Официально она так и не стала императрицей. После смерти мужа она вернулась в свое поместье. После Второй мировой войны была интернирована во Франкфурт-на-Одере, где умерла в бедности и похоронена в Потсдаме - там же, где и первая жена Вильгельма II.
Памятник дворцовой культуры
Всего в трехэтажном здании 18 комнат. В каждой из них предметы быта, произведения искусства и семейные реликвии кайзера Вильгельма ll и его супруги. Поместье Дорн считается одним из памятников европейской дворцовой культуры.
64 вагона с мебелью и фарфором
Всю обстановку в поместье Дорн составляет то, что Вильгельм II вывез в 64 вагонах грузового поезда в Нидерланды из своих дворцов в Берлине и Потсдаме. Мебель, картины, книги, ковры, фарфор и т.д. Династия Гогенцоллернов, у которой в Германии было 28 дворцов и замков, основала в 1763 году в Берлине собственную королевскую фарфоровую мануфактуру, известную сегодня по абревиатуре KPM.
Книги, которые читал кайзер
В поместье Дорн находится историческая библиотека, в которой более 2000 книг, а также собрание газет тех лет, более 12 тысяч фотографий и документов, которые напоминают о Первой мировой войне и роли в ней последнего немецкого императора. Среди множества книг, которые читал кайзер, много довольно редких экземпляров.
Серебрянная вилка императора
В Дорне находится крупнейшее собрание картин и объектов прикладного искусства немецких художников и скульпторов - более 30 тысяч работ. Вильгельм ll не был поклонником современного искусства, но очень ценил барокко, как и его предок и кумир Фридрих Великий. В этом стиле специально была сделана серебрянная "императорская вилка", которой Вильгельм мог пользоваться несмотря на больную руку.
Императорский ватерклозет
Изгнанный из Германии кайзер Вильгельм ll любил роскошь, интересовался техническими новинками и очень следил за своей внешностью, уделяя гигиене особое внимание. В поместье Дорн у него даже был ватерклозет (редкость в те времена) и ванна. На этом фото - туалетная комната императора
Военный преступник
В 1919 году Вильгельм ll был объявлен военным преступником и главным виновником Первой мировой войны, поэтому должен был предстать перед международным трибуналом. Нидерланды отказались его выдать. В 1940 году Великобритания предложила ему политическое убежище, но тот отказался. По приказу Гитлера имущество Гогенцоллернов в Нидерландах было национализировано, Вильгельм помещен под домашний арест.
Неоднозначная роль Вильгельма II в истории
С 1920 года, когда семья изгнанного императора обосновалась в Дорне, Вильгельм ll не переставал мечтать о том, чтобы вернуться на трон и вновь поселиться в Германии. С приходом к власти национал-социалистов сам Вильгельм и некоторые члены его семьи связывали надежды на восстановление монархии.