 G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2021

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Европа

G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории

Страны "большой семерки" в совместном коммюнике призвали РФ прекратить дестабилизацию и "злонамеренную деятельность" и выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Москвой.

Совместное фото лидеров G7

Совместное фото лидеров G7

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) призвали Россию "срочно расследовать и убедительно объяснить применение химического оружия на ее территории". Члены G7 настаивают и на том, чтобы Москва "прекратила систематические репрессии против независимого гражданского общества и средств массовой информации". Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй (графство Корнуолл).

Кроме того, от России потребовали привлечь к ответственности тех, кто, действуя на ее территории, совершает киберпреступления. Так, участники "семерки" ожидают, что Москва будет "выявлять, пресекать деятельность и привлекать к ответственности тех, кто в пределах ее границ проводит атаки с целью выкупа, злоупотребляет виртуальной валютой для отмывания этих средств и осуществляет другие киберпреступления".

"Россия является стороной конфликта в Восточной Украине, а не посредником" 

Отдельная часть заявления посвящена войне на востоке Украины. G7 подтвердила свою поддержку "территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Москва в этой связи должна "ослабить напряженность" в регионе, действовать в рамках взятых на себя международных обязательств, а также отвести "российские войска и технику" от восточной границы Украины и с Крымского полуострова, подчеркивается в коммюнике.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся точки зрения, что Россия является стороной конфликта в Восточной Украине, а не посредником", - говорится далее в заявлении.

Члены "большой семерки" подтвердили поддержку "нормандского" процесса в интересах выполнения минских соглашений, а также призвали Москву и "поддерживаемые ей вооруженные формирования" вновь продемонстрировать свою приверженность прекращению огня.

G7 заинтересована в предсказуемых отношениях с Москвой

В целом от России потребовали прекратить "дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность", включая "вмешательство в демократические системы других стран". Вместе с тем страны "семерки" указали, что заинтересованы в "стабильных и предсказуемых отношениях с РФ" и будут продолжать взаимодействовать с ней "в областях, представляющих взаимный интерес".

Саммит G7 проходил в британском Корнуолле с 11 по 13 июня.

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    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

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    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


Смотреть видео 02:55

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