Пеле похоронят на самом высоком вертикальном кладбище мира

Легендарный бразильский футболист Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) будет погребен 3 января на 14-этажном кладбище в городе Сантус на юго-востоке страны. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил бразильский футбольный клуб "Сантос", за который "Король футбола" играл на протяжении 18 лет.

На этом кладбище уже покоятся некоторые из родственников Пеле, а также его партнер по клубу Коутиньо (настоящее имя - Антонио Вилсон Виейра Онорио). Комплекс Memorial Necropole Ecumenica возведен в 1991 году и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире вертикальное кладбище. Сам Пеле в одном из интервью заявлял, что это место "излучает душевный покой и умиротворение".

Трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря в клинике в Сан-Паулу. Пеле находился в больнице с конца ноября. Его госпитализировали для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания.

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