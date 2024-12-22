FT: Трамп может в первый же день у власти вывести США из ВОЗ

Команда Трампа намерена объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения уже в день инаугурации 20 января. Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях такого шага.

Команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся подготовкой передачи власти, намерена вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый же день работы новой администрации, что, по мнению экспертов, приведет к "катастрофическим" последствиям для глобального здравоохранения, сообщила лондонская газета The Financial Times (FT) в воскресенье, 22 декабря.

Члены команды Трампа сообщили экспертам, что планируют объявить о выходе из организации в день инаугурации нового президента 20 января. Этот шаг лишит ВОЗ ее крупнейшего источника финансирования, что значительно затруднит ее способность реагировать на кризисы в сфере здравоохранения, такие как пандемия коронавируса, отмечает издание.

Последствия для глобального здравоохранения

"Америка создаст огромный вакуум в лидерстве и финансировании глобального здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы заполнить эту брешь", - сказал профессор глобального здравоохранения из Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин.

По мнению Гостина, если США покинут ВОЗ, то европейские страны вряд ли увеличат свою долю финансирования, а Китай, наоборот, может попытаться усилить свое влияние. "Это было бы неразумным шагом, поскольку в результате лидерство перейдет к Китаю", - пояснил ученый. Лоуренс Гостин отметил, что для ВОЗ наступят "очень трудные времена", когда организация будет бороться с реагированием на чрезвычайные ситуации и в то же время будет вынуждена значительно сокращать свой научный персонал.

Обсуждение будущих отношений США с ВОЗ происходит на фоне назначения Трампом своих сторонников, включая скептика по вакцинам Роберта Ф. Кеннеди, на ключевые должности в сфере здравоохранения в будущей администрации. В то же время Гостин полагает, что для Трампа незамедлительный выход из ВОЗ не является столь же важным приоритетом, как для некоторых членов его команды.

Роль США в финансировании ВОЗ

США являются крупнейшим донором ВОЗ, обеспечивая около 16 процентов ее финансирования в 2022 - 2023 годах. В 2020 году Трамп уже начинал процесс выхода из организации, обвинив ВОЗ в том, что она находится под влиянием Китая, но этот процесс так и не был завершен. Преемник Трампа Джо Байден восстановил отношения с ВОЗ в первый же день своего президентства в 2021 году.

Эксперты утверждают, что на сей раз команда Трампа планирует действовать гораздо быстрее, начав процесс выхода без всяких промедлений. "Есть множество людей в окружении администрации, которые не доверяют ВОЗ и хотят символически показать, что США выходят из организации в первый же день", - отметил Ашиш Джа, бывший координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 при администрации Байдена.

По сведениям FT, внутри команды Трампа существуют разногласия: некоторые считают, что лучше остаться в ВОЗ и пытаться реформировать эту организацию изнутри, но сторонники полного разрыва отношений сейчас преобладают.