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ФСИН: 26 000 осужденных в РФ - на принудительных работах

Роман Сулима
46 мин. назад

Осужденные в России привлечены к принудительным работам в 1700 организациях, следует из данных Федеральной службы исполнения наказаний.

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Силуэт человека в дверном проеме
Фото: picture-alliance/dpa/F. Kästle

Более 26 тысяч осужденных в России были привлечены к принудительным работам в разных отраслях по состоянию на август 2023 года. Об этом российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила в четверг, 10 августа, в ответ на запрос российского издания "Ведомости". Годом ранее это число составляло всего 9300 человек, отмечает издание.

Как утверждает ФСИН, осужденные работают в строительстве и машиностроении, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, в легкой и химической промышленности, на пищевом и мебельном производстве, в добыче полезных ископаемых, в сферах лесозаготовки и деревообработки. Всего они привлечены к работе в 1700 организациях. С октября 2023 года их трудом смогут пользоваться и индивидуальные предприниматели, указали "Ведомости".

"Проблем с трудоустройством осужденных не возникает, - говорится в ответе ведомства. - Их труд пользуется огромным спросом среди работодателей - по итогам прошлого года охват таким трудом составил 99 процентов". В марте ФСИН предложила задействовать труд заключенных в работе корпорации "Ростех" - крупнейшей компании российского ВПК.

Альтернатива лишению свободы в РФ

Нанимать осужденных и привлекать их к принудительным работам в частные компании позволили поправки в российское законодательство, принятые в 2020 году. Привлекать к работе могут и лишенных свободы, но это связано с рядом ограничений.

Принудительные работы в ряде случаев могут назначаться судом как альтернатива лишению свободы. Как следует из законодательства, осужденные не могут отказаться от работы и должны работать именно там, куда их направят, однако их состояние здоровья и трудовые навыки принимаются во внимание.

Центры для 40 000 заключенных

В марте ФСИН сообщала, что создала 367 исправительных центров с возможностью размещения в них более 40 тысяч осужденных для принудительных работ как альтернативы лишению свободы. В 2024 году число таких мест планируется расширить до 80 тысяч, отметили "Ведомости".

На фоне войны России против Украины во многих колониях РФ началась вербовка заключенных для участия в боевых действиях. В частности, к этой практике прибегли частная военная компания "Вагнер" и Минобороны РФ, выяснили журналисты-расследователи.

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