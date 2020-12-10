 ФСИН готова отправить осужденных на очистку российской Арктики | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

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Россия

ФСИН готова отправить осужденных на очистку российской Арктики

ФСИН России уже договорилась с руководством Красноярского края и администрацией Норильска о привлечении осужденных к очистке арктических территорий от загрязнений, сообщил директор ведомства.

Белый медведь в Норильске

Белый медведь в Норильске (фото из архива)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России может привлечь осужденных к очистке территорий российской арктической зоны от загрязнений. Об этом директор ФСИН Александр Калашников сообщил на итоговой коллегии ведомства в пятницу, 12 марта. Договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрацией Норильска, добавил он.

Представительница ФСИН Елена Коробкова в декабре 2020 года уже затрагивала этот вопрос. По ее словам, привлеченные к работам заключенные будут проживать в модульных постройках. В то же время руководство Норильска выделило помещение для создания исправительного центра на 56 человек, заявила Коробкова.

Она особо выделила взаимную выгоду для ФСИН и организаций, занимающихся очисткой арктических территорий. Уголовно-исполнительная система "заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы", подчеркнула представительница ФСИН.

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