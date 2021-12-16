 ФРС США сохранила базовую ставку на фоне рисков из-за вариантов вируса | Экономические новости из Германии | DW | 16.12.2021

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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку на фоне рисков из-за вариантов вируса

Американский регулятор вновь сохранил базовую ставку на уровне от 0% до 0,25% годовых. Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 представляют собой риск для экономики, отметили в ФРС.

Здание ФРС США в Вашингтоне

Здание ФРС США в Вашингтоне

Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в заявлении на сайте регулятора в среду, 15 декабря.

Экономические показатели продолжают зависеть от хода пандемии COVID-19, отметили в ФРС. "Прогресс в вакцинации и ослабление ограничений на поставки, как ожидается, поддержат рост экономической активности и трудовой занятости, а также снизят инфляцию", - сказано в пресс-релизе. В то же время риском для экономики является появление и распространение новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, отмечают эксперты ФРС.

Федрезерв не меняет базовую ставку с начала пандемии. В последний раз американский регулятор скорректировал ее в середине марта 2020 года, понизив до нынешнего уровня с диапазона от 1% до 1,25% годовых.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Пока не пришло время говорить о повышении базовой процентной ставки, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл. С ноября ФРС начнет сокращать покупки активов на 15 млрд долларов.  

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