Фукуяма: При победе Трампа перемены ударят не только по США

Старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в беседе с DW обсудил возможные последствия в случае победы Трампа на выборах в США.

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США перемены отразятся не только на Соединенных Штатах, но и на остальном мире. Такое мнение в среду, 6 ноября, в беседе с DW высказал старший научный сотрудник Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

По его словам, избиратели голосуют, реагируя на "краткосрочные проблемы", в том числе - с инфляцией, их не волнуют "долгосрочные, гораздо более важные вопросы, такие как сохранение верховенства закона в Соединенных Штатах".

Последствия - при возвращении Трампа в Белый дом - создадут очень плохой прецедент для всей Европы, предупредил Фукуяма, имея в виду дальнейшее укрепление правопопулистов в ЕС.

"Мы вступаем в фазу геополитических рисков"

Собеседник DW констатировал, что существуют и другие "геополитические риски", в фазу которых "мы сейчас вступаем".

Так, речь идет о возможности "мирного соглашения с Путиным за счет Украины". Кроме того, нет уверенности в том, что в Юго-Восточной Азии Вашингтон захочет защищать своих союзников от Китая, предупредил эксперт.

Вместе с тем он призвал не забегать вперед и дождаться результатов голосования в США, прежде чем делать окончательные выводы.

Фукуяма - об исходе войны РФ в Украине

Ранее, 10 сентября, на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии Фукуяма отмечал, что результаты войны РФ в Украине станут определяющим не только для соседних стран и региона. "В зависимости от исхода этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан - каждая из этих стран испытывает немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории", - подчеркивал он.

AP: Трамп пока лидирует, получая 230 голосов выборщиков

Для победы на выборах в США необходимо абсолютное большинство - не менее 270 голосов - выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа, президента избирает Палата представителей Конгресса США, а вице-президента - Сенат.

По прогнозам AP, Дональд Трамп по состоянию на 07.50 мск набирал 230 голосов выборщиков. Камала Харрис отставала от республиканца, получая 210 голосов.