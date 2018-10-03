Freedom House выступил в защиту украинского гражданского общества

По итогам своего трехдневного визита в Украину глава международной неправительственной правозащитной организации Freedom House Майкл Абрамовиц на заключительной пресс-конференции в Киеве констатировал усиление давления на гражданское общество в стране. Он отметил неприемлемость попыток приравнять институты гражданского общества к иностранным агентам и осудил участившиеся нападения на общественных активистов и журналистов, призвав власти тщательно расследовать каждый такой случай и наказать виновных.

Украина откатывается во времена Януковича

Правозащитники Украины зафиксировали более 400 нападений на общественных активистов за последние два года. Украинские политики, прикрываясь соображениями государственной безопасности, пытаются провести через парламент закон, которым общественные организации могут быть приравнены к иностранным агентам. Такими тревожными выводами по итогам своей поездки в Украину поделился Майкл Абрамовиц.

Логотип Freedom House

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что его организация и далее выступает за эффективное и успешное расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году и других преступлений против представителей прессы. А также осудил внесение представителей гражданского общества в черные списки. "Эта ситуация должна измениться. Мы считаем, что не расследование одного или другого нападения, в конце концов, приводит к культуре безнаказанности в стране. Мы не можем с этим мириться", - сказал Абрамовиц.

В апреле этого года Freedom House в своем отчете о состоянии демократии в рейтинге стран переходного периода признала Украину скатившейся до уровня 2014 года - времени режима беглого экс-президента Януковича. В сентябре Коалиция общественных организаций Украины выступила против инициативы входящей в правящую коалицию в Верховной раде фракции "Народный фронт" создать законопроект о регистрации иностранных агентов. Объединившиеся в борьбе за свои права общественные деятели провели 27 сентября у стен президентской администрации акцию солидарности с потерпевшими от нападений "Ночь на Банковой. Хватит молчать!".

Реакция на активность гражданского общества

Как сказала выступившая на пресс-конференции вместе с Абрамовицем лидер киевского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, только за нынешний год правозащитники зафиксировали более 53 нападений на общественных активистов по всей Украине. Среди них - избиения, обливание кислотой, нанесение увечий и порча имущества активистов и офисов общественных организаций. "Это, прежде всего, антикоррупционные активисты, а также борцы с захватом земель и нанесению вреда окружающей среде. Жертвами стали и активисты ЛГБТ-сообществ и феминистических движений. Отмечен также целый ряд нападений на проукраинских активистов в восточных и южных областях страны", - сказала Печончик.

Причинами участившихся нападений она назвала активизацию гражданского общества после Евромайдана 2013-2014 годов и сопротивление устоявшейся системы власти реформе децентрализации. Однако в подавляющем большинстве этих случаев правоохранительная система оказалась неспособной установить и задержать преступников из-за ее срастания с местными группировками организованной преступности, отметила правозащитница. "Реформа прокуратуры полностью провалена, реформа полиции остановилась на введении патрульной полиции и никак не затронула следствие", - сказала Печончик.

Среди наиболее резонансных случаев нераскрытых нападений на общественных активистов называются покушение на убийство 24 мая в Одессе двумя неизвестными на проукраинского активиста Сергея Стерненко, пережившего два других нападения 7 февраля и 1 мая. 5 июня в поселке Эсхар Харьковской области в лесной полосе найден повешенным местный активист Николай Телец. 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра и общественного деятеля Екатерину Гандзюк. "Государство должно защищать своих активных граждан и наказывать тех, кто совершает преступления против них", - заявил по этому поводу Майкл Абрамовиц.

Смотрите также:

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Украина - это Европа 21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Таежному союзу - нет Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Досрочные выборы состоялись Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Своих не бросать В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Правоохранительные органы поставлены под контроль Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Системных изменений в стране пока не произошло На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает. Автор: Лилия Ржеутская, Киев

