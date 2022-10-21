Франция не впустила гражданку России, связанную с ГРУ

Россиянка Юлия Шифманович пыталась получить французскую визу. При проверке выяснилось, что она связана с частью военной разведки РФ, в которой служат предполагаемые отравители Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Спецслужбы Франции пресекли попытку России переправить в страну предполагаемую сотрудницу российской военной разведки ГРУ, сообщила парижская газета Le Monde в пятницу, 21 октября. По данным издания, россиянка Юлия Шифманович летом нынешнего года пыталась получить французскую визу, но консульские службы сделали запрос в правоохранительные органы Франции и получили от них рекомендацию отказать Шифманович в визе.

Как выяснила Le Monde, рекомендация была связано с тем, что Юлия Шифманович уже попадала в поле зрения французских спецслужб. Ранее она сопровождала в поездках служащего воинской части ГРУ 29155 Александра Кулагина. Офицеры из этой части специализируются на диверсионных операциях за рубежом. Именно там служат "Петров" и "Боширов" - Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые предположительно причастны к отравлению в британском Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сотрудники 29155-й части также охотились за болгарским торговцем оружием Емельяном Гебревым - одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины. Гебрева дважды пытались убить с помощью нервно-паралитического вещества. Эти же агенты, судя по всему, имеют отношение и ко взрывам складов боеприпасов в Врбетице и Влаховице в Чехии.

Опорная база во Французских Альпах

Как сообщает Le Monde, в ходе расследования отравления в Солсбери в 2019 году спецслужбы обнаружили во Французских Альпах опорную базу воинской части 29155. В операции участвовали французские, британские и швейцарские спецслужбы. Им удалось составить список 15 сотрудников ГРУ, которые пользовались этой базой. Среди фигурантов списка был и тот самый Кулагин, которого сопровождала Шифманович.

Александр Кулагин также входил в состав группы, отправленной в 2016 году в Черногорию для государственного переворота, попытка совершить который в итоге окончилась неудачей. Ранее Франция сообщала лишь о двух участниках этой операции - Эдуарде Широкове и Владимире Попове. По данным Le Monde, Кулагин был третьим. По мнению газеты, случай с Юлией Шифманович показывает, что Кремль изменил типаж засылаемых диверсантов, отдав предпочтение женщинам и молодым мужчинам.

Ранее The Insider и Bellingcat обнародовали имена 11 агентов подразделения 29155. Это уже упомянутый Кулагин, Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков, Сергей Павлов, Владимир Попов, Эдуард Широков. Le Monde назвала еще двух участников - Михаил Смирнов и Иван Жихарев. Издание отмечает, что, вероятнее всего, Смирнов - это псевдоним, а Жихарев - реальное имя.

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