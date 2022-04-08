Фотохроника войны в Украине - 11 апреля

Война в Украине - 11.04.2022

Антивоенная демонстрация в прошлое воскресенье в Риме. Также в фотохронике войны в Украине от 11 апреля - эксгумация тел из массового захоронения в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля, Харькова, пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров, "Хочу домой к папе". ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.