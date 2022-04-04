Фотохроника войны в Украине - 05 апреля

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Братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, осажденный Мариуполь, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы.
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