Фотохроника войны в Украине - 05 апреля

Война в Украине - 05.04.2022

Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.