 Фотография, которая ужаснула мир | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Фотография, которая ужаснула мир

13 сентября 1939 года. Две девочки собирают картофель в поле под Варшавой. Над ними - немецкие самолеты. Обстрел. Андзя падает на землю. Рядом с ней опускается на колени сестра Казя...

Казимира Мика у тела сестры

"Там стоял деревянный дом. Когда самолеты стали летать ниже, Андзя побежала в этот дом", - вспоминает Казимира Мика в 2010 году в разговоре с Евгениушем Старки, режиссером фильма "Корреспондент Брайан". 13 сентября 1939 года на этот дом обрушились немецкие бомбы. Андзя Костевич вместе с другими женщинами выбежали из горящей постройки. Несмотря на опасность, они пытались собрать последний картофель с поля. Голод оказался сильнее страха.

Самолеты немецкой авиации пролетали медленно и близко к земле. Мишенью были отдельные люди. Одна пуля попала Андзе в шею, артиллерийский снаряд - в спину. Спустя несколько минут 12-летняя Казя упала на колени у тела погибшей сестры в полной растерянности. Она впервые столкнулась со смертью. Еще несколько мгновений назад Андзя была живой, сейчас она не могла произнести уже ни слова.

Когда самолеты улетели, к девочкам подошел Жюльен Брайан. Американский фотограф и репортер документировал в Польше первые дни войны.

Жюльен Брайан и 12-летняя Казимира Мика

Жюльен Брайан и 12-летняя Казимира Мика

Он увидел мертвое тело женщины, рядом с которым сидел маленький мальчик с отсутствующим взглядом - ее сын. А еще - Казю, пытавшуюся говорить со своей бездыханной сестрой. Эта сцена застыла на пленке. "В ее глазах был шок и растерянность. Я обнял ее, чтобы утешить. Она плакала. И я вместе с ней, а также оба польских офицера, которые были там со мной. Что могли мы или кто-либо другой сказать этому ребенку?" - напишет он позже. В своем фильме "Осада" ("Siege") тот день он назовет самым трагичным моментом из тех, что пережил в Варшаве.

Война: две противоположные фотохроники

За несколько дней до происшествия в поле американский документалист успел сесть на один из последних поездов, идущих до польской столицы, где велись бои. К этому времени он уже хорошо знал Польшу. Он был свидетелем того, как строился порт в Гдыне, бывал под землей в угольной шахте в Силезии, любовался знаменитыми традиционными танцами и костюмами в Ловиче. Сейчас в объективе его камеры оказались голод, смерть, страдания.

Нацисты с большим усердием вели свою кинохронику. В целях пропаганды был сделан известный кадр, на котором солдаты в приподнятом настроении ломают пограничный шлагбаум. Этот постановочный снимок, как и кадры с выстрелами с броненосца "Шлезвиг-Гольштейн", стали символами вторжения вермахта в Польшу. Специально созданные в вермахте роты кинооператоров документировали войну так, как это было выгодно нацистским пропагандистам. "Они показывали, что польский солдат хуже вооружен. На кадрах можно было увидеть еврейское население с характерными прическами и одеждой. Целенаправленно это подавалось как что-то плохое.  Они хотели доказать, что с немецкими солдатами в Польшу пришла цивилизация", - говорит Яцек Савицки из польского Института национальной памяти.

Пропагандистским снимкам противопоставлены фотографии Брайана. Войну с позиции жертв он снимал на видео, но носил с собой и фотокамеры. С помощью одной из них он делал даже цветные снимки, что тогда было новшеством.

На поле, где произошел обстрел

Для людей, которых фотографировал Брайан, он являлся своего рода связующим с другим, хорошим миром. Многие смотрят с надеждой в камеру. "Когда они слышали, что я американский фотограф, они думали, что я проделал долгий путь, чтобы их спасти. Но я мог лишь снять их лица в те дни", - говорит Брайн в фильме "Осада", вышедшем в 1940 году. Но ему удалось сделать больше. Он стал голосом польского народа. 15 сентября 1939 года режиссер обратился с посланием к президенту США Франклину Рузвельту. "Америка должна остановить самую страшную бойню нашего времени. 130 миллионов американцев, мы призываем вас - во имя порядочности, справедливости и христианских ценностей - окажите помощь мужественному польскому народу", - с такими словами Брайан выступил в эфире польской радиостанции.

Встреча 16 лет спустя

После возвращения на родину режиссер показал Рузвельту сделанные им кадры. Короткометражный документальный фильм "Осада" посмотрели в кинотеатрах миллионы простых американцев. Затем последовала номинация на "Оскар" и публикация книги с таким же названием. Спустя годы девочка, попавшая на фотопленку, не перестает удивляться. "Он делал эти кадры с такой страстью. Он хотел показать всему человечеству правду и причиненное нам зло", - говорит в 2010 в беседе с режиссером Евгениушем Старки Казимира Мика, маленькая Казя с фотографии. В 1958 году Брайан вернулся в Варшаву и встретил Казимиру, которой тогда был уже 31 год. Еще через 16 лет он снова приехал, взяв с собой сына Сэма.

Когда автор статьи встретилась с Сэмом в Нью-Йорке, она услышала голос его отца - спокойный и полный решимости, как в радиообращении к Рузвельту. Ему, говорит Сэм, плачущая девочка на фотографии знакома с детства. Когда отец вернулся из Варшавы, Сэму было полгода. Поездку в Польшу он называет "поездкой жизни": "45 лет назад в Варшаве мы встретили людей, которых в войну фотографировал мой отец. Среди них была и Казимира Мика". Ее Сэм навестил еще раз в прошлом году.

Казимира Мика и Сэм Брайан (справа). Варшава, 2019 год

Казимира Мика и Сэм Брайан (справа). Варшава, 2019 год

"Я для нее как родной сын. От нее я услышал столько хорошего о моем отце. Она говорит о нем, как о своем папе, и вспоминает, как он о ней заботился. Мы вместе посетили могилу ее сестры. Для меня это очень волнительные моменты", - признается Сэм Брайан.

"Немцы видели, что в поле только женщины. Почему они нас обстреливали? До сих пор, хотя я уже состарилась, не могу им этого простить", - подчеркнула Казимира Мика в разговоре с Евгениушем Старком десять лет назад. Жюльен Брайан скончался в октябре 1974 года, вскоре после визита в Варшаву. "Брайан обещал показать мне Америку. К сожалению, я не смогла увидеть Нью-Йорк, но у меня есть фотография Андзи", - не скрывала благодарности Казимира Мика. В августе этого года ее не стало. Она похоронена на варшавском кладбище Повонзки - недалеко от того места, где Жюльен Брайан запечатлел ее плачущей над телом погибшей сестры.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Спасители Романа Полански

Кто спасал евреев в годы нацистской оккупации Европы, подвергал свою жизнь опасности? Многих позже признали праведниками народов мира. Теперь в этом списке и семья, спасшая знаменитого режиссера.  

Когда действительно началась Вторая мировая война?

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.  

Польша продолжит требовать репараций от Германии

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ.  

Варшавское гетто: нечеловеческие условия смерти

80 лет назад нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы.  

Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма.  

Удар в спину: как СССР напал на Польшу

80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства.  

Варшава: шесть десятилетий после войны

Фотогалерея  

Аудио- и видеофайлы по теме

Переживший Холокост джазовый пианист играет для прохожих во время коронавируса  

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Малоизвестная история 2-й мировой: как немцы спасали еврейскую девушку. Европа в фокусе  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Фотография, которая ужаснула мир

Казимира Мика у тела сестры

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW