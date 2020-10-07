Берлинский долгострой готовится к открытию (фото)

Берлин • Согласитесь, в эти осенние дни, когда вторая волна пандемии накрывает регион за регионом, а кое-где еще не сошла даже первая, нам явно не хватает ободряющих новостей. Но как минимум одну такую новость мы нашли и теперь передаем дальше. "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum) откроет свои двери для первых посетителей 17 декабря 2020 года, пообещал генеральный директор этого культурного учреждения Хартмут Доргерло (Hartmut Dorgerloh) на пресс-конференции 7 октября. Появилась надежда, что одним крупномасштабным долгостроем станет в Германии меньше.

Прошло семь лет с тех пор, как был заложен первый камень "Форума Гумбольдтов". Первоначально открытие нового культурного центра в Берлине было запланировано на 2019 год, когда отмечалось 250-летие знаменитого немецкого путешественника-исследователя Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Ничего из этого не вышло: строительство затянулось. Стоимость проекта оценивалась в 595 млн евро. Сейчас она уже превышает 640 млн, но каким будет итоговый счет, можно будет сказать только в конце пути.

Отделочные работы идут внутри здания полным ходом

"Форум" строится на месте, где некогда стоял берлинский городской дворец - главная столичная резиденция бранденбургских маркграфов и курфюрстов, а позднее - прусских королей и германских императоров. Дворцовый купол на протяжении веков задавал тон в небе над Берлином.

Здание было сильно повреждено во время Второй мировой войны. А в 1970-х на месте руин возвели Дворец республики, ставший одним из главных архитектурных символов ГДР. Его снесли пару лет назад, чтобы реконструировать в центре столицы старый городской дворец и разместить в нем культурный и научный центр, носящий имя братьев Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов (Alexander und Wilhelm von Humboldt). Частично сюда перенесут коллекции из соседствующих с "Форумом" музеев. Здесь будут проходить выставки, научные конференции.

Планируется, что с 17 декабря посетители смогут осмотреть экспозицию, посвященную истории здания и братьям Гумбольдтам, давшим имя учреждению. В январе откроются еще три выставки. Ожидается, что с весны 2021 года внутри здания уже будут проходить разного рода образовательно-просветительские мероприятия. Открытие коллекций Этнологического музея и Музея азиатского искусства запланировано на конец лета 2021 года. В общем, открытие площадок будет происходить постепенно, а не одним махом.

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