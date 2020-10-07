 Берлинский долгострой готовится к открытию (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.10.2020

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По Германии

Берлинский долгострой готовится к открытию (фото)

Семь с лишним лет и 644 млн евро, - сейчас появилась надежда, что "Форум Гумбольдтов" откроют уже в этом году и одним крупномасштабным долгостроем в Берлине станет меньше.

Здание Форума Гумбольдтов

Берлин • Согласитесь, в эти осенние дни, когда вторая волна пандемии накрывает регион за регионом, а кое-где еще не сошла даже первая, нам явно не хватает ободряющих новостей. Но как минимум одну такую новость мы нашли и теперь передаем дальше. "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum) откроет свои двери для первых посетителей 17 декабря 2020 года, пообещал генеральный директор этого культурного учреждения Хартмут Доргерло (Hartmut Dorgerloh) на пресс-конференции 7 октября. Появилась надежда, что одним крупномасштабным долгостроем станет в Германии меньше.

Прошло семь лет с тех пор, как был заложен первый камень "Форума Гумбольдтов". Первоначально открытие нового культурного центра в Берлине было запланировано на 2019 год, когда отмечалось 250-летие знаменитого немецкого путешественника-исследователя Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Ничего из этого не вышло: строительство затянулось. Стоимость проекта оценивалась в 595 млн евро. Сейчас она уже превышает 640 млн, но каким будет итоговый счет, можно будет сказать только в конце пути.

Здание Форума Гумбольдтов

Отделочные работы идут внутри здания полным ходом

"Форум" строится на месте, где некогда стоял берлинский городской дворец - главная столичная резиденция бранденбургских маркграфов и курфюрстов, а позднее - прусских королей и германских императоров. Дворцовый купол на протяжении веков задавал тон в небе над Берлином.

Здание было сильно повреждено во время Второй мировой войны. А в 1970-х на месте руин возвели Дворец республики, ставший одним из главных архитектурных символов ГДР. Его снесли пару лет назад, чтобы реконструировать в центре столицы старый городской дворец и разместить в нем культурный и научный центр, носящий имя братьев Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов (Alexander und Wilhelm von Humboldt). Частично сюда перенесут коллекции из соседствующих с "Форумом" музеев. Здесь будут проходить выставки, научные конференции.

Здание Форума Гумбольдтов

Планируется, что с 17 декабря посетители смогут осмотреть экспозицию, посвященную истории здания и братьям Гумбольдтам, давшим имя учреждению. В январе откроются еще три выставки. Ожидается, что с весны 2021 года внутри здания уже будут проходить разного рода образовательно-просветительские мероприятия. Открытие коллекций Этнологического музея и Музея азиатского искусства запланировано на конец лета 2021 года. В общем, открытие площадок будет происходить постепенно, а не одним махом.

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    Женщина в белом

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    Зияющая дыра в сердце Берлина

    Место, на котором стоял дворец, вновь обретет свое культурное и историческое значение не раньше 2018 года. По плану Городской дворец завершит архитектурный ансамбль, состоящий из Берлинского кафедрального собора, Музейного острова, Люстгартена и Цейгхауса. Смета этого амбициозного проекта составляет 590 миллионов евро.

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    Берлинский дворец

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    Эта карта, датированная 1652 годом, - старейший план города. Вернее, двух городов. Красным на ней обозначен Берлин, а желтым – так называемый Новый Кёльн, некогда существовавший на территории современной немецкой столицы. Когда чертили эту карту, Кёльн-Берлин был обедневшим захолустьем. События Тридцатилетней войны 1618-1648 годов разорили город, отбросив его назад в Средневековье.

  • Городской дворец, эскиз Андреаса Шлютера, 1702 г.

    Берлинский дворец

    Резиденция представительского класса

    Курфюрст Фридрих III, чью голову в 1701 году увенчала королевская корона Пруссии, озаботился в связи со своим новым статусом сооружением соответствующей резиденции. По заказу короля зодчий Андреас Шлютер превратил замок в один из великолепнейших образцов архитектуры немецкого барокко. Таким дворец выглядел на одном из его эскизов.

  • Берлинский Городской дворец, 1913 г.

    Берлинский дворец

    Многострадальный купол

    Архитектор Андреас Шлютер в 1706 году решил увенчать дворец 94-метровой колокольней. Но средневековый фундамент оказался неподходящим для этого. Зодчего отстранили от строительства дворца. Его преемник намеревался украсить западный портал дворца более скромным куполом - тоже неудачно. В результате купол был построен в 1850-1854 годах по проекту Карла Фридриха Шинкеля.

  • Берлинский Городской дворец, 1900 г.

    Берлинский дворец

    По вкусу и моде

    Стройка растянулась почти на полтысячи лет. Каждый хозяин переделывал дворец по своему вкусу и тогдашней моде. Впрочем, это касается лишь внутреннего убранства. В остальном же, не считая пресловутого купола, здание сохраняло внешний облик образца 1700 года. Последние преобразования произошли по приказу кайзера Вильгельма Второго: во дворце появились ванны, отопление и электричество.

  • Кайзер Вильгельм объявляет о начале войны

    Берлинский дворец

    Подмостки истории

    Десятки тысяч человек собрались на площади перед Городским дворцом вечером 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. Вот-вот выйдет на балкон дворца кайзер Вильгельм, чтобы объявить всеобщую мобилизацию: "Больше нет ни партий, ни конфессий. Сегодня все мы - немецкие братья!.." Война, как мы помним, занчилась поражением Германии и падением монархии.

  • Фасад Городского дворца после обстрела, 24 декабря 1918 года

    Берлинский дворец

    Потрепанный революцией

    9 ноября 1918 года Вильгельм II отрекся от престола. Социал-демократ Филипп Шейдеманн провозгласил в Германии республику. А буквально два часа спустя коммунист Карл Либкнехт объявил республику социалистической, стоя перед Берлинским дворцом, который, как водится, и оккупировали революционеры. 24 декабря 1918 года против них были брошены регулярные воинские части. На фото - дворец после обстрела.

  • Взрыв Городского дворца, Берлин, 1950 г.

    Берлинский дворец

    "Предназначен под снос"

    В результате бомбардировок Берлина в 1945 году во дворце вспыхнул пожар, который длился четыре дня, однако стены дворца выстояли. После раздела столицы Германии дворец оказался в советской зоне оккупации. При поддержке СССР к власти в ГДР пришли коммунисты. Партийная номенклатура не стала церемониться с барочным "пережитком прошлого", и в 1950 году дворец взорвали.

  • Дворец республик, 1976 г.

    Берлинский дворец

    Асбест для народа

    На его месте в 1974 году вырос Дворец республики - место заседаний псевдопарламента ГДР и проведения культурных мероприятий, что-то вроде московского Дворца съездов. В его конструкции использовали стальные опоры, а чтобы обеспечить огнестойкость, сооружение напичкали 5 тысячами тонн высокотоксичного асбеста.

  • Дворцовая площадь, 2003 г.

    Берлинский дворец

    Долгое прощание с социализмом

    После краха ГДР и воссоединения Германии это историческое место стали снова называть Дворцовой площадью - Schloßplatz. Отравленный асбестом Дворец республик закрыли в 1990 году, но снести здание оказалось не так-то просто: в этом случае произошло бы высвобождение канцерогенного асбеста. Строение долго разбирали - вплоть до конца 2008 года.

  • Модель Городского дворца

    Берлинский дворец

    Споры о восстановлении

    Германия воссоединилась, "Дворец республики" еще стоял, и шли споры о восстановлении взованного Ульбрихтом Городского дворца, причем, весьма ожесточенные. Каким быть ему: современным или стилизованным, с куполом или без, а может, вообще не быть? Проводились конкурсы, строились макеты, создавались компьютерные анимации... В 2002 году бундестаг принял решение о реконструкции исторического здания.

  • Берлинский Городской дворец из конструктора Lego

    Берлинский дворец

    Дворец за 1000 часов

    На строительство дворца берлинцу Паскалю Ленхарду потребовались 1000 часов и сравнительно небольшая сумма. Его макет из 400 тысяч деталей конструктора Lego создан по чертежам победителя международного конкурса на лучший проект Городского дворца. Им стал итальянец Франко Стелла, представивший на суд жюри современный вариант исторического здания.

  • Модель нового Городского дворца

    Берлинский дворец

    Таким будет храм культуры и науки

    Концепция такова: с трех сторон фасад барочный, а с четвертой – современный, словно мост между прошлым и настоящим. В честь знаменитых немецких ученых, братьев Гумбольдтов новый комплекс будет называться Humboldt-Forum. В нем будут храниться художественные, исторические, научные экспонаты и архивы, проводиться выставки и конференции... Городской дворец заживет новой жизнью.

    Автор: Биргит Гёрц, Ксения Польская


Контекст

Берлин стал большим 100 лет назад (фото)

В 1920 году Берлин в одночасье стал третьим по величине городом планеты - после Лондона и Нью-Йорка. Выставка в столичном музее повествует о главных событиях столетней истории мегаполиса.  

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