Форма для женщин в украинской армии: какой она будет

Для женщин в Вооруженных силах Украины создают специальную военную форму - первые прототипы уже готовы и должны пройти тестирование в полевых условиях. Эту форму будут шить по лекалам, которые подходят под строение женского тела, но одновременно она будет оставаться унифицированным вариантом военной полевой одежды.

"Форму приходится подгонять под себя"

На данный момент министерство обороны Украины предусматривает для женщин только парадный вариант формы - китель, юбку и ботинки. Полевой вариант - хоть и считается универсальным - создавался по мужским меркам. "Женщинам приходится подгонять его под себя", - рассказывает военнослужащая ВСУ, которая выразила желание остаться неназванной. "Есть девушки, которым приходится ушивать и подрубать штаны, потому что они им широкие и длинные. Я лично ушивала китель. Большинству девушек приходится это делать", - рассказывает она.

Один из вариантов женской военной формы, который сейчас тестируют в ВСУ

По словам военнослужащей, брюки, сшитые на мужскую фигуру, имеют заниженную посадку, поэтому плохо подходят женщинам с тонкой талией и широкими бедрами. Китель приходится подгонять по длине и ширине, добавляет она. "Он сшит на мужскую фигуру, для мужчин он нормальный. Но поскольку у нас разные пропорции, то на нас он сидит, как парашют. Он слишком длинный, буквально раздувается во время хождения, - рассказывает она. - Конечно, у нас есть второй комплект формы - мы сами его достаем где-то, просто чтобы элементарно иметь возможность постирать. Но второй комплект тоже приходится ушивать".

Как рассказывает военнослужащая, с нижним бельем ситуация аналогичная: женщинам в ВСУ выдают мужские трусы-боксеры, поэтому носят они то белье, которое покупают самостоятельно. Некоторые покупают также и поло, потому что выданные - длинные. Термобелье, которое выдают, по словам военнослужащей ВСУ, качественное, но тоже сшитое на мужское телосложение, что для некоторых создает неудобства. По словам собеседницы DW, проблем нет разве с обувью - она универсальна, размеры - от 36-го.

Какой должна быть военная форма для женщин

В рядах ВСУ служат более 38 тысяч женщин, семь тысяч из них - с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Всего вместе с гражданскими в ВСУ сейчас - более 50 тысяч женщин, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Для того чтобы иметь возможность сконцентрироваться на выполнении боевых задач, женщины должны чувствовать себя комфортно, в частности, в форме, объясняет уполномоченная президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

Один из образцов женской формы, который сейчас тестируют в ВСУ

Поэтому рабочая группа, в которую вошли представители профильного департамента Минобороны, Ломакина и две волонтерские инициативы, начала процесс создания формы с опроса военнослужащих относительно того, какой именно должна быть комфортная для них форма, и анализа типов женских фигур. "Именно для этого мы начали обсуждение с женским сообществом, которое сегодня участвует в боевых действиях как воины, - что удобно, что не очень удобно, как должен выглядеть полевой костюм, как он должен быть перепосажен на женские антропометрические параметры", - рассказала Ломакина DW. Одновременно представители группы изучали опыт других стран, в армиях которых уже была внедрена женская военная форма.

С другой стороны, вся форма должна быть унифицирована, чтобы женщины и мужчины чувствовали себя на равных, выполняя боевые задания, подчеркивает Ломакина. "Это должен быть один дизайн полевого костюма. Но он должен быть перепосажен на другие лекала, выстроенные по антропометрическим данным женщин", - объясняет она.

По словам уполномоченной по безбарьерности, после утверждения пробной версии будет создана партия формы, которую передадут на тестирование в полевых условиях. После окончательного одобрения производителя женской формы будут определять через процедуру закупок в соответствии с законодательством и требованиями Минобороны.

Функциональность и комфорт

В настоящее время тестирование в полевых условиях проходят уже два прототипа женской военной формы, третий еще готовится, сообщила DW депутат Киевсовета и основательница волонтерской организации "Arm Women Now" Ирина Никорак, которая тоже входит в рабочую группу при Минобороны. "Те задачи, которые они выполняют на линии столкновения, предполагают достаточно высокую физическую нагрузку и женщина-военнослужащая не должна думать о том, что у нее спадают брюки или длинные рукава в кителе, плечи висят. Максимальная концентрация должна быть именно на выполнении боевой задачи. Поэтому мы делаем упор на двух ключевых вещах: это функциональность и комфорт", - пояснила Никорак в разговоре с DW.

Прототипы женской формы разрабатывали на основе образцов, имеющихся в армиях других стран. На штанах, объясняет Никорак, в зоне талии должны быть не только резинки, но и фиксаторы на липучках, позволяющие регулировать ширину пояса. Для создания кителя за основу брались лекала американской женской формы. Женский вариант должен быть короче, меньше в плечах и заужен снизу, чтобы лишняя ткань не собиралась в складки под бронежилетом. На рукавах кителя будут те же фиксаторы, что и на мужских моделях, но пришиты так, чтобы липучку можно было зафиксировать и на узком запястье.

Ирина Никорак примеряет форму, которую носят военнослужащие ВСУ

Далее рабочая группа будет ждать отзывов от военнослужащих, которые протестируют форму в условиях выполнения боевых задач, говорит Никорак. "Если процесс тестирования пройдет успешно и мы получим много положительных отзывов, дальше будет этап утверждения самого лекала. Как только мы доработаем эти лекала, мы передадим их в министерство обороны. Дальше уже будет приниматься решение о том, можно ли адаптировать существующую мужскую униформу под женскую антропометрию" с учетом разных фиксаторов, смягчителей и так далее, будет ли разработана полевая форма непосредственно женская", - объясняет она.

Кроме того, по словам депутата, сейчас начался и пошив тактических рубашек - "убексов" - маленьких размеров. В будущем будут шить также и термобелье. Вопросы относительно создания нижнего белья для женщин в ВСУ также на этапе обработки. По словам Никорак, есть два возможных варианта: либо утверждать стандартную унифицированную, либо внедрять денежную компенсацию для того, чтобы женщины могли подбирать себе белье самостоятельно - такая практика уже существует, в частности, в армиях Канады и Израиля.

Волонтеры тоже планируют начать пошив формы

Вопросом обеспечения украинских военнослужащих комфортной формой занимаются и волонтеры. Так, проект "Землячки. Украинский фронт" закупает военную одежду, которая лучше подходит по размерам, в Турции и передает женщинам в ВСУ, рассказала DW автор проекта Ксения Драганюк. Первоначально покупают штаны и "убексы", которые, по ее словам, более удобны для ношения под бронежилетом, чем кители. "Мы не обращаем внимание сейчас на уставы, мы смотрим конкретно на запросы девушек. То, что они просят, мы закрываем", - говорит волонтер.

Коробки с формой и средствами гигиены, которые привезли волонтеры

Драганюк отмечает: Минобороны сейчас работает на перспективу, создавая женскую военную форму. Волонтеры же работают с потребностями военнослужащих "здесь и сейчас". "Мы закрываем "горячие" запросы, чтобы не тратить слишком много времени на разработку. Поэтому то, что сейчас мы отправляем, - это по сути мужская форма, просто маленьких размеров", - говорит она.

Одновременно у "Землячок" уже есть лекала женской формы, созданные с помощью Ужгородской швейной фабрики. Сейчас организация вместе с волонтерской инициативой "Швейная рота" работают над запуском пошива женской формы в Украине, рассказала Драганюк.

Но нужна не только форма

Несмотря на то, что общее внимание сейчас приковано к обеспечению военнослужащих удобной формой, это не единственная их потребность. По словам Драганюк, на первое место выходит все же амуниция - бронежилеты, плитоноски, шлемы. Недавно благотворительный фонд имени Алексея Ставницера, с которым сотрудничают "Землячки" в проекте "Примерь ее берцы", закупил сверхлегкие плиты для бронежилетов для женщин в ВСУ. Пластины весом 2,65 килограмма изготовила шведская компания Swebor, а в Германии на них нанесли противоосколочное покрытие. Фонд Ставницера продемонстрировал протокол их отстрела в соответствии с четвертым классом защиты, отмечает волонтер. "По защитой они идеально могут заменить пластины, которые выдают в ВСУ. По весу - они вдвое легче", - говорит она.

Есть у женщин в ВСУ еще одна категория потребностей, о которой государство не заботится вообще - средства гигиены. По словам военнослужащей, с которой разговаривала DW, в ВСУ выдают только хозяйственное мыло. "Об этом надо думать. Если ты точно знаешь, что едешь на несколько месяцев и у тебя не будет возможности что-нибудь купить там, то это все тянешь с собой", - рассказывает женщина. Другой вариант - просить о помощи волонтеров.

Ксения Драганюк добавляет: пока женские физиологические нюансы в армии не учитываются, и если во время менструации женщина находится в месте, где нет магазинов и куда не могут доехать волонтеры, - ситуация для нее критическая. "Землячки. Украинский фронт" закрывают и такие потребности, говорит автор проекта. В коробках, которые они присылают военнослужащим, все необходимое - от зубных щеток до прокладок и тампонов.

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