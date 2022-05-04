 Тень войны в Украине над музеем капитуляции в Берлине (05.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 05.05.2022

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Тень войны в Украине над музеем капитуляции в Берлине (05.05.2022)

Без праздника и традиционных тостов за мир: как боевые действия в Украине отразились на работе музея капитуляции в Берлине.

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