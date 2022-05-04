Тень войны в Украине над музеем капитуляции в Берлине (05.05.2022)

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Без праздника и традиционных тостов за мир: как боевые действия в Украине отразились на работе музея капитуляции в Берлине.
По данным Минобороны Великобритании, российские войска продолжают наступление в направлении Краматорска. Кремль хочет продемонстрировать значительные успехи в преддверии 9 мая, констатируют в Лондоне.
Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 апреля.
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