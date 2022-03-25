 Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Финляндия прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Электропоезда Allegro, курсирующие по маршруту Москва - Хельсинки, перестанут ходить с 28 марта. Ограничение вводится на неопределенный срок.

Скоростной поезд Allegro в Хельсинки

Скоростной поезд Allegro в Хельсинки

На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Финляндия решила прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Высокоскоростные электропоезда Allegro, курсирующие по маршруту Москва - Хельсинки, перестанут ходить с 28 марта, сообщил в пятницу, 25 марта, финский государственный железнодорожный оператор VR Group. В сообщении указано, что ограничение введено на неопределенный срок.

Ранее о приостановке движения поездов Allegro сообщила финская газета Helsingin Sanomat. По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила в VR письмо о "нецелесообразности эксплуатации поезда". Директор Департамента по обслуживанию пассажиров VR Group Топи Симола рассказал газете, что до сих пор поезда Allegro использовались для возвращения на родину финнов, остававшихся в России. Большинство из них уже успели это сделать, отметил он.

Поезда Allegro принадлежат компании "Карельские поезда" - совместному финско-российскому предприятию VR и РЖД. Накануне Директор по связям с общественностью "Карельских поездов" Пану Мяенпя рассказал изданию Kauppalehti, что Allegro продолжали курсировать по просьбе государства.

Свертывание сотрудничества с Россией

Движение поездов Allegro было возобновлено после снятия ряда коронавирусных ограничений в декабре 2021 года.

В начале марта производитель поездов Allegro - французская компания Alstom - объявила о прекращении всех поставок в Россию на фоне российской агрессии в Украине. 22 марта германский концерн Siemens также приостановил контракт на поставку России новых электропоездов "Сапсан".

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 59:48

России грозит дефолт из-за "спецоперации" Путина в Украине. ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (09.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)  

Российский газ только за рубли - эскалация экономической войны? (24.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Газ только за рубли: ультиматум Путина сделал эмбарго ЕС более вероятным  

Как война в Украине повлияла на "русскоговорящую Германию"  

Лидеры G7 призвали международные организации пересмотреть отношения с Россией  