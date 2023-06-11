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Фигурантке "Катаргейта" разрешили выезд в Страсбург

Екатерина Венкина
46 мин. назад

Еве Кайли, находящейся под арестом в связи с делом о коррупции в Европарламенте, получившим название "Катаргейт", разрешили совершить рабочую поездку на сессию в Страсбург, сообщили адвокаты.

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Бывшая вице-председательница Европарламента Ева Кайли
Ева Кайли (фото из архива)Фото: Giannis Panagopoulos/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

Бывшей вице-председательнице Европарламента (ЕП) Еве Кайли, находящейся под арестом в связи с делом о коррупции, получившим название "Катаргейт", разрешили совершить рабочую поездку на парламентскую сессию в Страсбург. Команде защитников Кайли удалось получить разрешение на то, чтобы она на время смогла покинуть Бельгию. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание Politico.

"Брюссельский судебный совет принял решение - с согласия следственного и федерального судий… - Кайли разрешено выехать в Страсбург, только для выполнения ее обязанностей", - сообщили адвокаты. Обвиняемой запрещены другие поездки за пределы Франции без разрешения следственного судьи, добавили юристы.

Коррупционный скандал в Европарламенте

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре 2022 года. В его центре оказалась зампредседательница ЕП Ева Кайли и несколько депутатов парламента. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар и Марокко пытались через них "повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков". Обе страны отвергают все обвинения. В ходе расследования скандала власти Бельгии конфисковали минимум 1,5 млн евро наличными.

Кайли и еще пять человек, включая итальянца Пьера Антонио Панцери, были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Двое из них впоследствии были освобождены, остальным предъявлены обвинения. В феврале были задержаны депутаты Европарламента из Италии Марк Тарабелла и Андреа Коццолино, они также находятся под домашним арестом. В конце февраля гражданский муж Кайли Франческо Джорджи, задержанный в декабре, был переведен из предварительного заключения под домашний арест с электронным браслетом. В апреле стало известно, что бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери до суда также будет содержаться дома с электронным браслетом.

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