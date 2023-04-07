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Бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери
Бывший депутат Европарламента Пьер Антонио ПанцериФото: Amine Landoulsi/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Участник "Катаргейта" будет переведен под домашний арест

Сергей Гуща
1 ч. назад

Пьер Антонио Панцери заключил сделку со следствием, обязавшись помочь в расследовании коррупционного скандала в Европарламенте. В обмен ему пообещали более мягкий приговор.

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Один из главных подозреваемых в коррупционном скандале в Европарламенте, получившем название "Катаргейт",Пьер Антонио Панцери вскоре будет переведен из тюрьмы под домашний арест. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил журналистам адвокат Панцери Лоран Кеннес. По его словам, 67-летний итальянец, бывший депутатом Европарламента, до суда будет содержаться дома с электронным браслетом.

Панцери в январе заключил сделку с бельгийской прокуратурой, обязавшись в полной мере сотрудничать со следствием и способствовать расследованию скандала. В результате он может рассчитывать на смягчение приговора. 

Депутатов Европарламента подозревают в получении взяток от Катара и Марокко

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре прошлого года. В его центре оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли и несколько депутатов парламента. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар и Марокко пытались через них "повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков". Обе страны отвергают все обвинения. В ходе расследования скандала власти Бельгии конфисковали уже 1,5 млн евро наличными.

Кайли и еще пять человек, включая Панцери, были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Двое из них впоследствии были освобождены, остальным предъявлены обвинения. В феврале были задержаны депутаты Европарламента из Италии Марк Тарабелла и Андреа Коццолино, они также находятся под домашним арестом. В конце февраля гражданский муж Кайли Франческо Джорджи, задержанный в декабре, был переведен из предварительного заключения под домашний арест с электронным браслетом.

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