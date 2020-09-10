 Берлин в новом свете (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.09.2020

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По Германии

Берлин в новом свете (фото)

В немецкой столице стартует фестиваль света Festival of Lights. Световые инсталляции позволят жителям города и его гостям увидеть Берлин по-новому.

Берлинский фестиваль Festival of Lights - 2020

Берлин • Фестиваль света (Festival of Lights) стартует сегодня, 11 сентября, в немецкой столице. Он уже прочно вошел в туристический календарь Берлина и на этот раз продлится до 20 сентября. Световые инсталляции можно увидеть на зданиях и других архитектурных достопримечательностях города. Эти снимки были сделаны во время репетиции праздника, которая прошла 10 сентября.

Дворец Шарлоттенбург

Дворец Шарлоттенбург

Бранденбургские ворота

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    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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