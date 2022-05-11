 Фермер из Донбасса готов защищать Украину от войск Путина (31.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 31.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Фермер из Донбасса готов защищать Украину от войск Путина (31.05.2022)

Из-за войны начавшейся 24 февраля, в Украине в данный момент около 8 миллионов внутренних беженецев. Только в 2014 Донбасс покинуло около 1 миллиона украинцев, которые попытались начать жизнь сначала на подконтрольных Украине территориях страны. Теперь этим людям, из-за продолжающегося наступления российских войск, возможно, придется вновь бежать и в очередной раз искать новую родину.

Смотреть видео 02:46

Другие сюжеты в медиатеке

Среди украинских беженцев, оказавшихся в Германии из-за развязанной Путиным войны, есть и артисты цирка.

Под куполом цирка в Германии - беженцы из Украины (11.05.2022) 11.05.2022

Что думают западные военные эксперты о новой фазе войны в Украине?

Битва за Донбасс: западные эксперты о новых целях Путина в Украине 20.04.2022

Что случилось в Киеве, Чернигове, Николаеве на 28-й день противостояния Украины российской агрессии.

28-й день войны в Украине: пожары после обстрелов в Киеве (23.03.2022) 23.03.2022

В Берлине украинцам помогают группы волонтеров

В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022) 03.03.2022

Другие сюжеты в рубрике: Украина

Украинские школьники учатся пользоваться автоматом Калашникова и стрелять по врагам.

В Украине школьников учат обращаться с АК-47 (31.05.2022) 31.05.2022

Полиция Киевской области идентифицировала более 300 российских солдат, находившихся в регионе

Кто и как расследует военные преступления в Украине (29.05.2022) 29.05.2022

В поселок Нью-Йорк в Донецкой области снаряды теперь прилетают ежедневно.

Как живет украинский Нью-Йорк на линии фронта (29.05.2022) 29.05.2022

С начала войны количество обращений по телефону доверия увеличилось в три раза. Звонят и украинцы, и русские.

Телефон доверия на русском в Германии во время войны не умолкает (27.05.2022) 27.05.2022

Читайте также

Austrian Chancellor Karl Nehammer speaks during a news conference after talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia April 11, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov

Канцлер Австрии: Газовое эмбарго против РФ не обсуждается 31.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

KYIV, UKRAINE - JULY 16, 2020 - European Solidarity Party leader, ex-President, MP Petro Poroshenko delivers a speech during the Hands Off Language! protest action against draft law N2362 'On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Teaching in the State Language in Academic Institutions' outside the Verkhovna Rada building, Kyiv, capital of Ukraine. The draft law of Servant of the People MP Maksym Buzhanskyi suggests changing laws on language and education as well as postponing the introduction of the Ukrainian language as the medium of instruction in Russian-speaking secondary school classes till 2023.

Порошенко не разрешили выехать из Украины 28.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 мая.

Ukrainian soldiers carry the coffin of Volodymyr Losev, 38, during his funeral in Zorya Truda, Odesa region, Ukraine, Monday, May 16, 2022. Volodymyr Losev, a Ukrainian volunteer soldier, was killed May 7 when the military vehicle he was driving ran over a mine in eastern Ukraine. (AP Photo/Francisco Seco)

Зеленский: На войне против РФ ежедневно гибнут 60-100 украинских военных 01.06.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июня.

18.10.2020, Ukraine, Lwiw: 6360938 18.10.2020 Former Ukrainian President and Leader of European Solidarity political party Petro Poroshenko addresses the audience during a rally to support party's candidate for the mayor of Lviv Oleg Sinuytka ahead of local elections, in Lviv, Ukraine. Local elections are scheduled for October 25, 2020. In the election, deputies of district councils and rural townships will be elected and elections for city mayors will be held. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Порошенко с третьей попытки выехал из Украины 30.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.