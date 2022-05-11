Все сюжеты

Фермер из Донбасса готов защищать Украину от войск Путина (31.05.2022)

Из-за войны начавшейся 24 февраля, в Украине в данный момент около 8 миллионов внутренних беженецев. Только в 2014 Донбасс покинуло около 1 миллиона украинцев, которые попытались начать жизнь сначала на подконтрольных Украине территориях страны. Теперь этим людям, из-за продолжающегося наступления российских войск, возможно, придется вновь бежать и в очередной раз искать новую родину.