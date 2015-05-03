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Фото: Michael Runkel/robertharding/picture alliance
Федеративная Демократическая Республика Непал
Публикации по теме
Государство в Южной Азии. Столица - Катманду. Численность населения - около 30 млн человек.
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Контекст
В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 50 человек
В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 50 человек
В аэропорту Катманду пассажирский самолет совершил жесткую посадку. На борту находился 71 человек.
Общество
12.03.2018
12 марта 2018 г.
Всемирный банк выделит Непалу 500 млн долларов
Всемирный банк выделит Непалу 500 млн долларов
На полное восстановление страны потребуется около 6,7 млрд долларов.
23.06.2015
23 июня 2015 г.
Разрушенные памятники Непала
Разрушенные памятники Непала
Землетрясение уничтожило важнейшие объекты религии и культуры
12.05.2015
12 мая 2015 г.
В Непале произошло новое землетрясение
В Непале произошло новое землетрясение
Эпицентр нового землетрясения находился к востоку от Катманду.
12.05.2015
12 мая 2015 г.
Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч
Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч
Эксперты опасаются, что это число возрастет, поскольку еще не получены данные о жертвах из труднодоступных районов.
10.05.2015
10 мая 2015 г.
Из-под завалов в Непале извлекли 101-летнего мужчину
Из-под завалов в Непале извлекли 101-летнего мужчину
Спасателям удалось найти живыми четырех человек, которые провели под завалами больше недели.
03.05.2015
3 мая 2015 г.
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