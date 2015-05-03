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Фото: Michael Runkel/robertharding/picture alliance

Федеративная Демократическая Республика Непал

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Государство в Южной Азии. Столица - Катманду. Численность населения - около 30 млн человек.

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Контекст

На месте падения самолета 12 марта 2018 года

В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 50 человек

В авиакатастрофе в Непале погибли не менее 50 человек

В аэропорту Катманду пассажирский самолет совершил жесткую посадку. На борту находился 71 человек.
Общество12 марта 2018 г.
Непальцы перед разрушенным домом

Всемирный банк выделит Непалу 500 млн долларов

Всемирный банк выделит Непалу 500 млн долларов

На полное восстановление страны потребуется около 6,7 млрд долларов.
23 июня 2015 г.

Разрушенные памятники Непала

Разрушенные памятники Непала

Землетрясение уничтожило важнейшие объекты религии и культуры
12 мая 2015 г.
Разбор разрушенных зданий после землетрясения в Непале

В Непале произошло новое землетрясение

В Непале произошло новое землетрясение

Эпицентр нового землетрясения находился к востоку от Катманду.
12 мая 2015 г.
После землетрясения в Непале

Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч

Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч

Эксперты опасаются, что это число возрастет, поскольку еще не получены данные о жертвах из труднодоступных районов.
10 мая 2015 г.
Разрушения в Непале

Из-под завалов в Непале извлекли 101-летнего мужчину

Из-под завалов в Непале извлекли 101-летнего мужчину

Спасателям удалось найти живыми четырех человек, которые провели под завалами больше недели.
3 мая 2015 г.
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