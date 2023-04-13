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Полиция на месте убийства Владлена ТатарскогоФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

ФБК возмущен обвинениями в причастности к терроризму

Дмитрий Вачедин
21 мин. назад

Директор ФБК Иван Жданов считает, что обвинения в подстрекательстве к терроризму со стороны ФСБ нужны, чтобы "дать Навальному срок побольше".

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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов отреагировал на обвинения в подстрекательстве к терроризму, которые прозвучали со стороны ФСБ. "Терроризм им нужен сейчас для того, чтобы дать Навальному срок побольше. Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо", - написал Жданов в четверг, 13 апреля, в своем Telegram-канале.

В четверг ФСБ выступила с заявлением, в котором прозвучало, что Дарья Трепова, которую российские спецслужбы подозревают в том, что она стала исполнителем убийства "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), сделала это под влиянием высказываний Жданова и Леонида Волкова.

По версии ФСБ, Волков и Жданов "неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России", а "как результат, 2 апреля Дарьей Треповой был совершен теракт". Таким образом российские силовики назвали представителей ФБК в числе организаторов убийства наравне с украинскими спецслужбами.

По мнению Жданова, сама Трепова и не подозревала о том, что собирается осуществить теракт. "А ФСБшники, как обычно, не отличаются умом и сообразительностью. Их версия рушится просто одним вопросом. Из видео понятно, что девушка не знала, что там бомба. Как она могла "совершить теракт по призыву" не зная, что там бомба?" - написал он.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе во время "творческого вечера" произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб, а 40 человек были ранены. По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую Татарскому подарила Дарья Трепова. На следующий день она была задержана в Санкт-Петербурге и заявила на допросе, что не знала, что в статуэтке была бомба.

Смотрите также:

Интервью с директором ФБК Иваном Ждановым

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