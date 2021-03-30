ФБК в 2020 году получил свыше 52,4 млн рублей пожертвований

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в 2020 году получил в виде пожертвований на ведение уставной деятельности и содержание организации свыше 52,4 млн рублей. Это следует из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету об использовании средств. При этом, как уточняет в четверг, 8 апреля, агентство "Интерфакс", из этой суммы более 29 млн рублей должны были быть взысканы в пользу компании "Московский школьник".

В отчете указывается, что решение вступило в законную силу 17 марта 2020 года. В то же время из проверки задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов следует, что средства с Фонда не взысканы.

Юрист ФБК Любовь Соболь и ее соратники по фонду связывают компанию "Московский школьник" с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ часто называют "поваром Путина". Сам Пригожин свою причастность к работе фирмы отрицает.

На счетах оставались 44,8 млн рублей

Как отмечается в бухгалтерском отчете, на проекты и программы пошли более 41 млн рублей, на приобретение имущества - свыше 2,9 млн рублей, на содержание Фонда - 16,3 млн рублей. Всего же на конец года на счетах ФБК с учетом средств, начисленных в предыдущие годы, оставались почти 44,8 млн рублей.

Пригожин выкупил долг

В декабре 2018 года в Москве произошла вспышка дизентерии в нескольких детских садах и школах. В начале 2019 года глава ФБК в эфире "Навальный Live" связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями "Московский школьник" и "Конкорд". По данным ФБК, оба предприятия принадлежат Пригожину.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн рублей и 18 тыс. рублей госпошлины, а также обязал удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания "Московский школьник", и опровергнуть порочащие ее сведения.

Бизнесмен Евгений Пригожин в августе 2020 года выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией , который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете. Сумма переуступленного долга в итоге составила 87,6 млн рублей. "Конкорд" выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.

Сам Навальный в июле 2020 года объявил о ликвидации ФБК и создании нового юридического лица.

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