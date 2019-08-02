FAZ: Запрет паранджи в Нидерландах - правильный сигнал

Обозреватель FAZ Райнер Херман (Rainer Herman) посвятил свой комментарий введенному в Нидерландах с 1 августа запрету на ношение в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо, в том числе паранджи и никаба.

"Запрет на ношение закрывающей лицо одежды, который Нидерланды ввели вслед за пятью другими государствами Евросоюза, - правильный шаг. Хотя он касается только небольшого числа женщин, но сигнал очень важен. Потому что в западном обществе принято, что люди встречаются в общественных местах, видят друг друга, смотрят на реакцию собеседника. Только так возможно взаимодействие между людьми.

Запрет паранджи и никаба не противоречит Корану. Нигде не написано, что женщина должна так закутываться, чтобы если и было что-то видно из-под одежды, то только ее глаза.

Закавыка в этом запрете - то, что он касается только женщин. Хотя вообще-то по закону запрещается в принципе закрывать лицо, но расчет законодателей ясен: ограничение направлено на мусульманских женщин, которые, одеваясь так, дают понять, что они являются сторонницами радикальной формы ислама. Это же делают и их мужья, которые носят бороды определенной формы и укороченные штаны. Почему они и впредь могут демонстрировать на улице свою приверженность радикальному исламу, закон не объясняет".

Автор: Райнер Херман, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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