 FAZ: Запрет паранджи в Нидерландах - правильный сигнал | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 02.08.2019

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Пресса

FAZ: Запрет паранджи в Нидерландах - правильный сигнал

Нидерланды поступили правильно, запретив, как и пять других стран ЕС, носить в общественных местах паранджу и никаб, считает обозреватель FAZ Райнер Херман.

Участница демонстрации в Гааге, одетая в никаб

Участница демонстрации в Гааге, одетая в никаб

Обозреватель FAZ Райнер Херман (Rainer Herman) посвятил свой комментарий введенному в Нидерландах с 1 августа запрету на ношение в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо, в том числе паранджи и никаба.      

"Запрет на ношение закрывающей лицо одежды, который Нидерланды ввели вслед за пятью другими государствами Евросоюза, - правильный шаг. Хотя он касается только небольшого числа женщин, но сигнал очень важен. Потому что в западном обществе принято, что люди встречаются в общественных местах, видят друг друга, смотрят на реакцию собеседника. Только так возможно взаимодействие между людьми.

Контекст

Год назад в Австрии запретили носить паранджу - точнее, приняли закон, предписывающий не скрывать лицо в общественных местах. В каких еще странах ЕС существуют подобные правила? (01.10.2018)

Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, был принят во Франции в 2011 году. Его оппоненты считают, что этот закон еще больше разделил французское общество. (11.04.2016)

Запрет паранджи и никаба не противоречит Корану. Нигде не написано, что женщина должна так закутываться, чтобы если и было что-то видно из-под одежды, то только ее глаза.

Закавыка в этом запрете - то, что он касается только женщин. Хотя вообще-то по закону запрещается в принципе закрывать лицо, но расчет законодателей ясен: ограничение направлено на мусульманских женщин, которые, одеваясь так, дают понять, что они являются сторонницами радикальной формы ислама. Это же делают и их мужья, которые носят бороды определенной формы и укороченные штаны. Почему они и впредь могут демонстрировать на улице свою приверженность радикальному исламу, закон не объясняет".

Автор: Райнер Херман, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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