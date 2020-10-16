Фактор кланов: особенности борьбы с коррупцией в Казахстане

Сообщения о задержаниях чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях, и инициативах государственных структур по борьбе с коррупцией в Казахстане появляются достаточно часто. Только за минувшие 2 недели службы новостей рассказали о трех случаях задержания подозреваемых в получении взяток чиновников, начавшемся судебном процессе по статье "хищение средств в особо крупном размере", представленном отчете о работе антикоррупционного агентства страны за 9 месяцев, а также подписанном президентом Казахстана Токаевым законе, запрещающем госслужащим получать подарки.

"Борьба с коррупцией в Казахстане - этой фейк"?

Однако особого резонанса в казахстанском обществе все эти сообщения не получили. Из немногочисленных комментариев к ним на форумах видно, что жители Казахстана не особо верят в успех борьбы с коррупцией в стране. "Круговорот откатов в природе - вроде поймали, но не уволили. Почему? А потому! И так по кругу. Не поделился, теперь ему указали", - именно так выглядит стандартное мнение среднестатистического казахстанца, оставленное, в частности, под новостью в СМИ о полученном чиновником выговоре за "лояльность к одной из коммерческих структур".

"Борьба с коррупцией в Казахстане - этой фейк", - уверяет глава казахстанского правозащитного фонда Liberty Галым Агелеулов. По его словам, в условиях, когда с первых же лет независимости страны правящая номенклатура стала создаваться по клановому принципу - родовые связи, землячество, родственные отношения, об успехе в борьбе с коррупцией не может быть и речи.

Айдар Алибаев

"В Казахстане выстроена четкая вертикаль власти. На самом ее верху находится "шапрашты"- род первого президента. После него идет так называемый "южный клан", который состоит из выходцев Туркестанской и Джамбульской областей, а уж затем следуют региональные и областные группы. То есть создана пирамида власти смешанного феодального и кочевого родоплеменного типа. В ее рамках важное значение придается архаичному брачному принципу. Он требует кровного родства с патроном, позволяющий вместе с кредитом доверия получить свою часть экономики страны и возможность оставаться безнаказанным", - поделился с DW своими знаниями особенностей казахстанского бытия Галым Агелеулов.

Борьбу кланов никто не отменял

О доминировании во властных структурах родовых отношений, когда чиновники даже в официальных биографиях указывают свою причастность к тому или иному роду, рассказал DW и заместитель председателя Объединенной социал-демократической партии Казахстана Айдар Алибаев. "Если внимательно посмотреть списки начальников департаментов министерств и ведомств, то там сплошь знакомые фамилии! Это дети действующих депутатов парламента, находящихся во власти и ушедших на пенсию акимов, министров и руководителей национальных компаний. Чужие там не ходят!", - подчеркнул в беседе с DW Айдар Алибаев, добавив, что максимум, чего на госслужбе может добиться непричастный к существующим политическим кланам человек, это стать начальником какого-нибудь второстепенного отдела.

Независимо друг от друга и оппозиционный политик Айдар Алибаев, и правозащитник Галым Агелеулов заявили DW, что наблюдаемая в Казахстане борьба с коррупцией, на самом деле является проявлением борьбы различных политических кланов за наиболее выгодные места на властном Олимпе. "Яркими примерами такой борьбы являются наказание бывшего премьер-министра Серика Ахметова и судьба в прошлом руководителя администрации президента Аслана Мусина. Они совсем не одиночки, за каждым стояли влиятельные кланы! Тот же Мусин 10 лет назад взлетел очень высоко. Он же влиял на все сферы жизни наших чиновников. Говорили, что он даже находится в одном шаге от самого главного кресла в стране. Но борьбу кланов у нас никто не отменял", - заметил Айдар Алибаев, который в прошлом занимал пост главы Ассоциации пенсионных фондов Казахстана и работал в министерстве труда и социальных отношений.

Секрет Полишинеля для компетентных органов Казахстана

Не отрицают влиятельность политических кланов в стране и люди, отрыто поддерживающие правящую элиту Казахстана. "Говорить, что такого нет, было бы глупо. Это видно, например, по командным перемещениям. Несмотря на запрет, практика показывает, что он носит формальный характер, что не все придерживаются принципа меритократии. Но мы должны к ней стремиться, показывая и порицая такое явление (как клановый принцип. - Ред.)", - поделился с DW своим мнением член специальной мониторинговой группы агентства по противодействию коррупции Ерлан Куаныш.

По его словам, пока не видно готовых рецептов по полному искоренению наблюдаемого в стране при назначении чиновников принципа "география - биография". Тем не менее, заметил собеседник DW, определенные подвижки в этом вопросе есть, поскольку компетентные органы внимательно отслеживают ситуацию в стране. В частности, отвечая на вопрос о распространенном в Казахстане явлении, когда у каждого члена одной семьи может быть своя фамилия, что способствует скрытию родственных отношений, Ерлан Куаныш заметил: "Есть традиции, от которых просто так не отмахнуться. Например, приставка к фамилии "теги" дается с упоминанием имени деда. Бояться этого явления не стоит - не зря же у нас есть шутка, что мы все знаем друг друга в лицо. К тому же для компетентных органов все эти разные фамилии в одной семье являются секретом Полишинеля".

Смотрите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

