Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев

Американский интернет-гигант Facebook выплатит более 14 миллионов долларов в связи с обвинениями в дискриминационной политике найма сотрудников. О договоренности с концерном в отношении этой меры сообщили во вторник, 19 октября, в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

"Facebook - не выше закона, он должен соблюдать гражданские законы нашей страны, которые запрещают дискриминационные практики рекрутинга и найма на работу", - указала представитель Минюста Кристен Кларк.

Как уточнили в ведомстве, штраф в размере 4,75 миллиона долларов компания уплатит в казну США, еще 9,5 млн Facebook направит пострадавшим соискателям.

Обвинения Facebook в дискриминации

Администрация США подала иск против IT-компании в конце прошлого года, в последние месяцы правления Дональда Трампа. Согласно обвинению Министерства юстиции, с января 2018 по сентябрь 2019 года Facebook зарезервировал более 2600 вакансий для высококвалифицированных иностранных специалистов с неиммиграционной визой, для которых просил предоставить разрешение на постоянное проживание в США.

По данным ведомства, онлайн-платформа не публиковала указанные должности на своем веб-сайте, принимала только распечатанные заявки на работу и отказывалась нанимать граждан США, предпочитая им иностранцев с визой H-1B для высококвалифицированных специалистов. Как сообщается, годовой доход на этих должностях составлял примерно 156 000 долларов.

В Министерстве юстиции расценили такую политику концерна как дискриминационную в отношении граждан США.

Американские IT-компании, включая Facebook, в значительной степени полагаются на иностранных специалистов, которые могут въехать в страну в том числе по визе H-1B. Однако максимальный срок пребывания в Соединенных Штатах по такой визе составляет шесть лет. Для получения постоянного вида на жительство - знаменитой грин-карты - иностранцам необходимо постоянное предложение о работе. При этом работодатель должен доказать, что на соответствующую должность не было подходящих кандидатов из США.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

