 Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2021

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Мир

Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев

Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг

Американский интернет-гигант Facebook выплатит более 14 миллионов долларов в связи с обвинениями в дискриминационной политике найма сотрудников. О договоренности с концерном в отношении этой меры сообщили во вторник, 19 октября, в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

"Facebook - не выше закона, он должен соблюдать гражданские законы нашей страны, которые запрещают дискриминационные практики рекрутинга и найма на работу", - указала представитель Минюста Кристен Кларк.

Как уточнили в ведомстве, штраф в размере 4,75 миллиона долларов компания уплатит в казну США, еще 9,5 млн Facebook направит пострадавшим соискателям.

Обвинения Facebook в дискриминации

Администрация США подала иск против IT-компании в конце прошлого года, в последние месяцы правления Дональда Трампа. Согласно обвинению Министерства юстиции, с января 2018 по сентябрь 2019 года Facebook зарезервировал более 2600 вакансий для высококвалифицированных иностранных специалистов с неиммиграционной визой, для которых просил предоставить разрешение на постоянное проживание в США.

По данным ведомства, онлайн-платформа не публиковала указанные должности на своем веб-сайте, принимала только распечатанные заявки на работу и отказывалась нанимать граждан США, предпочитая им иностранцев с визой H-1B для высококвалифицированных специалистов. Как сообщается, годовой доход на этих должностях составлял примерно 156 000 долларов.

В Министерстве юстиции расценили такую политику концерна как дискриминационную в отношении граждан США.

Американские IT-компании, включая Facebook, в значительной степени полагаются на иностранных специалистов, которые могут въехать в страну в том числе по визе H-1B. Однако максимальный срок пребывания в Соединенных Штатах по такой визе составляет шесть лет. Для получения постоянного вида на жительство - знаменитой грин-карты - иностранцам необходимо постоянное предложение о работе. При этом работодатель должен доказать, что на соответствующую должность не было подходящих кандидатов из США.

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    Автор: Элла Володина


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