Facebook удалил сотни связанных с РФ страниц и аккаунтов

Компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, действовавших в бывших республиках СССР и ряде других стран. В частности, речь идет о 289 российских страницах и 75 российских аккаунтах в Facebook, участвовавших в неправомерной скоординированной кампании в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, а также Центральной и Восточной Европы, заявил концерн в четверг, 17 января.

"СаНАТОрий в Латвии" и "Спокойной ночи, Беларусь"

Данные страницы были связаны с сотрудниками российского агентства "Спутник", входящего в МИА "Россия Сегодня", указывается далее в сообщении. Они назывались, в частности, "Грузия и религия", "Балтия и Россия: друзья или враги?", "Спокойной ночи, Беларусь", "СаНАТОрий в Латвии". На страницах освещались, среди прочих, темы путешествий, спорта, экономики, протестных движений и коррупции. На некоторых из них содержались посты, критиковавшие НАТО.

Владельцы страниц заплатили компании за рекламу с октября 2013 года по январь 2019 года в общей сложности 135 тысяч долларов, причем выплаты осуществлялись в евро, рублях и долларах США. В период с лета 2015 года по начало 2019-го на данных аккаунтах были размещены анонсы порядка 190 мероприятий. Неясно, состоялись ли в действительности какие-либо из этих мероприятий.

150 аккаунтов в Facebook и Instagram на тему Украины

Еще 150 аккаунтов были удалены как в самой сети Facebook, так и на платформе Instagram, принадлежащей тому же концерну. Данные аккаунты освещали тему Украины, у них было около 180 тысяч подписчиков в Facebook и более 55 тысяч - в Instagram. Связи между двумя группами страниц и аккаунтов не выявлено, однако как первые, так и вторые использовали похожую тактику.

Накануне руководство Facebook сообщило, что не будет допускать политическую рекламу на тему украинских президентских выборов в марте, которая поступает не из самой Украины. Перед промежуточными выборами в США в конце 2018 года Facebook заблокировал более 100 аккаунтов предположительно связанных с РФ.

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