 Facebook снизила до 29 млн данные о пострадавших от хакеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Facebook снизила до 29 млн данные о пострадавших от хакеров

В конце сентября хакеры похитили данные не 50 млн, а 29 млн аккаунтов Facebook. Однако почти в половине случаев была украдена информация более существенная, чем имя пользователя и его мейл.

Офис Facebook в Дублине

Офис Facebook в Дублине

От недавней хакерской атаки на Facebook пострадали 29 млн пользователей социальной сети, а не 50 млн, как сообщалось ранее. Об этом компания заявила в пятницу, 12 октября.

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Хакеры похитили маркеры доступа к профилям пользователей крупнейшей соцсети в мире. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что инициаторы нападения неизвестны. (28.09.2018)

Между тем, согласно пресс-релизу Facebook, примерно в 14 млн случаев были похищены более существенная информация (пол, семейный статус, место жительства, дата рождения) и последние местоположения, откуда пользователь заходил в соцсеть, либо 15 его последних поисковых запросов.

У 15 млн аккаунтов были украдены лишь имя владельца и контактная информация, такая как адрес электронной почты. При этом не были взломаны иные службы, принадлежащие Facebook, - Messenger, WhatsApp и Instagram.

По словам вице-президента компании Гая Росена, злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook. "Мы устранили слабое место и оповестили органы безопасности", - заявил Росен.

В конце сентября компания Facebook сообщила, что пострадать от хакерской атаки могли почти 50 млн пользователей соцсети. Киберпреступники похитили маркеры доступа к личным профилям юзеров. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, администрации неизвестно, кто стоит за атакой.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:59
Now live
02:59 мин

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США  

За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след?  

Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

Также по теме

Facebook logo

От хакерской атаки могли пострадать 50 млн пользователей Facebook 28.09.2018

Хакеры похитили маркеры доступа к профилям пользователей крупнейшей соцсети в мире. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что инициаторы нападения неизвестны.

Symbolbild Cyberkriminalität

Ирландия начала расследование в отношении Facebook 04.10.2018

Комиссия по защите данных Ирландии проверит, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС. Сентябрьская хакерская атака могла затронуть 50 млн пользователей соцсети.

England Durchsuchung Cambridge-Analytica-Zentrale in London

По делу утечки данных в Facebook обыскан офис Cambridge Analytica 23.03.2018

В Лондоне обыскали офис компании Cambridge Analytica, стоящей за утечкой данных в Facebook. Ордер запросила руководитель Управления комиссара по информации.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

"Не хотим проснуться в кадыровской Чечне": митингующие из Ингушетии приехали в Москву  

Что пишут немецкие СМИ об аварии ракеты "Союз МС-10"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно