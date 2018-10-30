 Facebook потерял миллион пользователей в Европе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2018

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Мир

Facebook потерял миллион пользователей в Европе

Выручка Facebook Inc. за третий квартал текущего года увеличилась на 33 процента, однако это минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Логотип Facebook

Число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал - с июля по сентябрь - с 376 до 375 миллионов.

Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.

Рост в глобальном масштабе

В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. По словам руководителя корпорации Марка Цукерберга, ежедневно во всем мире "свыше двух млрд человек пользуются по меньшей мере одним из ее ресурсов". При этом в ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".

Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро). Тем не менее, по данным информагентств, это - минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро). 

В начале октября Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook начала расследование в отношении компании после хакерской атаки. Эксперты DPC изучают, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС - в частности, обязанность принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения безопасности информации о частных лицах.

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    Автор: Элла Володина


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