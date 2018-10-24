 Facebook подвергся максимальному штрафу в Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2018

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Европа

Facebook подвергся максимальному штрафу в Великобритании

Компания оштрафована за скандал, связанный с несанкционированной передачей третьим лицам частных данных 87 млн пользователей социальной сети.

Загрузочная страница Facebook

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) наложило на компанию Facebook Inc. максимально возможный штраф за серьезное нарушение законов страны о защите данных. Об этом в четверг, 25 октября, сообщается на сайте регулятора.

Контекст

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Британская компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Трампа, потеряла всех клиентов из-за скандала с передачей данных пользователей Facebook и запустила процедуру банкротства. (02.05.2018)

Согласно сообщению, компания оштрафована на 500 млн фунтов стерлингов (565 млн евро. - Ред.) за скандал, связанный с несанкционированной передачей третьим лицам частных данных пользователей социальной сети. Как отмечается в документе, с 2007 по 2014 год Facebook недобросовестно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений, а также не беспокоясь о получении "достаточно ясного информированного согласия" тех, чьи данные они собирали. Причем разработчики приложений получали доступ не только к данным тех пользователей Facebook, кто скачал их программу, но и к тем, кто был у них в друзьях.

В результате беспечности руководства Facebook компания GSR получила доступ к данным 87 млн пользователей, среди которых было и немалое число граждан Великобритании. "Часть этих данных позже было передано другим организациям, включая SCL Group, материнскую компанию Cambridge Analytica, которая участвовала в политической кампании в США", - отмечается в сообщении.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в апреле в Конгрессе США и в мае в Европарламенте признал ошибку соцсети и принес извинения за утечку данных.

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  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

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  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

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Ссылки в интернете

Сообщение управления комиссара по информации Великобритании

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