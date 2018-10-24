Facebook подвергся максимальному штрафу в Великобритании

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) наложило на компанию Facebook Inc. максимально возможный штраф за серьезное нарушение законов страны о защите данных. Об этом в четверг, 25 октября, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, компания оштрафована на 500 млн фунтов стерлингов (565 млн евро. - Ред.) за скандал, связанный с несанкционированной передачей третьим лицам частных данных пользователей социальной сети. Как отмечается в документе, с 2007 по 2014 год Facebook недобросовестно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений, а также не беспокоясь о получении "достаточно ясного информированного согласия" тех, чьи данные они собирали. Причем разработчики приложений получали доступ не только к данным тех пользователей Facebook, кто скачал их программу, но и к тем, кто был у них в друзьях.

В результате беспечности руководства Facebook компания GSR получила доступ к данным 87 млн пользователей, среди которых было и немалое число граждан Великобритании. "Часть этих данных позже было передано другим организациям, включая SCL Group, материнскую компанию Cambridge Analytica, которая участвовала в политической кампании в США", - отмечается в сообщении.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в апреле в Конгрессе США и в мае в Европарламенте признал ошибку соцсети и принес извинения за утечку данных.

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