 Facebook оштрафуют на полмиллиона фунтов за скандал с Cambridge Analytica | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Facebook оштрафуют на полмиллиона фунтов за скандал с Cambridge Analytica

Facebook не смог защитить данные пользователей и таким образом нарушил закон, считают в управлении комиссара по информации Великобритании. Соцсеть может оспорить решение о штрафе.

Логотип Facebook

В Великобритании намерены оштрафовать социальную сеть Facebook из-за скандала с передачей данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. Штраф составит 500 тысяч фунтов стерлингов (около 565 тысяч евро). Социальная сеть не смогла защитить данные пользователей и таким образом нарушила закон, заявили в среду, 11 июля, в управлении комиссара по информации Великобритании (ICO).

Представители соцсети не предоставили прозрачной информации о том, каким образом данные пользователей передавались третьей стороне, утверждают в британском ведомстве. При этом Facebook еще может оспорить решение о присуждении штрафа. В компании заявили, что они проверят доклад британского ведомства и в ближайшее время ответят на него.

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Британская компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Трампа, потеряла всех клиентов из-за скандала с передачей данных пользователей Facebook и запустила процедуру банкротства. (02.05.2018)

Штраф размером в 565 тысяч евро для такой компании как Facebook считается сравнительно небольшим: социальная сеть оценивается более чем в 500 млрд евро. Однако это максимальная сумма штрафа, которую может потребовать ICO. Впрочем, по словам главы ведомства Элизабет Денхэм, непосредственной целью нынешнего разбирательства является "достижение изменений и восстановление доверия в нашей демократической системе".

Утечка данных и выборы президента США

Facebook оказался в центре скандала после того, когда выяснилось, что компания Cambridge Analytica, предположительно, незаконно использовала данные более чем 50 миллионов пользователей соцсети, передав их предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа для разработки политической рекламы.

Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в связи с утечкой данных в Конгрессе США. Он назвал инцидент собственной ошибкой, извинился и признал свою ответственность "за происходящее в соцсети". В мае Cambridge Analytica начала процедуру банкротства в связи с потерей после скандала всех клиентов.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:16
Now live
03:16 мин

За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след? (11.04.2018)

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след? (11.04.2018)  

Также по теме

Russland Mail.ru Büro in Moskau

CNN рассказал о возможной связи Mail.ru со скандалом в Facebook 11.07.2018

Российская Mail.ru Group может быть причастна к скандалу со злоупотреблением данными Facebook, передает CNN. Пока ни о каких конкретных нарушениях не сообщается.

Brüssel EU-Parlament | Mark Zuckerberg, Facebook-CEO

Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных 22.05.2018

В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.

Cambridge Analytica in London

Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook 02.05.2018

Британская компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Трампа, потеряла всех клиентов из-за скандала с передачей данных пользователей Facebook и запустила процедуру банкротства.

Самые читаемые

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Саммит НАТО: как Альянс сохранил единство при разногласиях  

Отравленный "Новичком" британец дал первые показания полиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно