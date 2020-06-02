 Facebook может изменить политику публикации сообщений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Facebook может изменить политику публикации сообщений

Возможные изменения политики публикации постов в Facebook касаются записей об угрозе применения силы властями и о продолжающихся беспорядках, объяснил сооснователь соцсети Марк Цукерберг.

Логотип Facebook на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Руководство социальной сети Facebook может изменить политику публикации сообщений. Речь идет, в частности, о записях касательно угрозы применения силы властями, объяснил сооснователь соцсети Марк Цукерберг в своем посте пятницу, 5 июня. Это посты, которые касаются "чрезмерного использования силы полицией" а также публикации о "продолжающихся гражданских беспорядках или конфликтах, сопровождающихся насилием". Решение об изменении правил будет принято после консультаций с сотрудниками и экспертами в области гражданских прав, заверил он.

Виртуальная забастовка в Facebook Inc. после поста Трампа о Миннеаполисе

Тем самым глава Facebook Inc. отреагировал на критику многих подчиненных, которые 1 июня провели виртуальную забастовку. "Я признаю, что мое решение, принятое на прошлой неделе, ранило многих из вас, вызвав гнев и разочарование", - подчеркнул Цукерберг.

Сотрудники Facebook были недовольны решением руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении записей президента США Дональда Трампа, разместившего в соцсети ряд постов о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В одной из своих записей глава Белого дома указал, что для оказания поддержки губернатору Миннесоты Тимоти Уолзу могут быть задействованы военнослужащие.

Возможны изменения политики публикации сообщений о выборах

Кроме того, Facebook может изменить политику публикации сообщений, связанных с выборами. Цукерберг упомянул сложность различить "обоснованные дебаты" о возможности голосовать во время пандемии COVID-19 и попытки повлиять на избирателей или ввести их в заблуждение. "Некоторые, возможно, попытаются использовать это для своей выгоды" в свете предстоящих в ноябре выборов президента США, подчеркнул создатель соцсети.

По словам Цукерберга, Facebook продолжит "давать каждому право голоса и придерживаться принципа свободы выражения мнений" - даже если его сотрудники "категорически и инстинктивно не согласны с этими мнениями". При этом соцсеть "борется за вовлеченность избирателей и расовую справедливость", заверил ее создатель. "Наши платформы могут сыграть положительную роль в исцелении разногласий в обществе", - резюмировал Цукерберг.

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    Автор: Элла Володина


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