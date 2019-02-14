 Facebook грозит многомиллиардный штраф в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Facebook грозит многомиллиардный штраф в США

Социальная сеть Facebook Inc. и Федеральная торговая комиссия США согласовывают параметры денежного взыскания.

Стенд Facebook в Давосе

Корпорация Facebook Inc. и Федеральная торговая комиссия - независимое правительственное агентство США, защищающее интересы потребителей, согласовывают "многомиллиардный" штраф за утечки личных данных, допущенные компаний Марка Цукерберга. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила газета The Washington Post.

Конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации, отмечает издание.

Скандал с Cambridge Analytica

Поводом для взыскания послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.

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В апреле и мае минувшего года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) 25 октября 2018 года наложило на компанию Facebook Inc. штраф в размере 500 тысяч футов стерлингов. По данным регулятора, соцсеть с 2007 по 2014 год без получения "достаточно ясного согласия" передавал данные пользователей разработчикам мобильных приложений, которые также получали доступ к информации об их друзьях.

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    Автор: Элла Володина


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The Washington Post

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