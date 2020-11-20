 Экс-журналисту Ивану Сафронову продлили арест на три месяца | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2020

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Россия

Экс-журналисту Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Советнику главы "Роскосмоса", которого обвиняют в госизмене, продлили арест до 7 марта 2021 года.

Экс-журналист Иван Сафронов (фото из архива)

Экс-журналист Иван Сафронов (фото из архива)

Лефортовский районный суд Москвы в понедельник, 30 ноября, постановил продлить срок ареста бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 марта 2021 года.

На заседание не пустили журналистов, в суде объявили, что никто из представителей СМИ не аккредитован, сообщает "Коммерсант". Срок ареста был продлен, несмотря на личные поручительства, которые подписали около 400 журналистов, политиков и общественных деятелей.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля и арестован по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ). По версии ФСБ, Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и заявляет, что уголовное дело против него связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов был сотрудником газет "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

 

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