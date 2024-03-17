ЕС запустил программу стратегического партнерства с Египтом

В рамках новой программы Евросоюз готовится предоставить Египту финансовую помощь в размере около 7,4 млрд евро в течение ближайших четырех лет.

Египет до конца 2027 года может получить от Евросоюза финансовую помощь в виде кредитов и субсидий на сумму в 7,4 млрд евро. Это предусматривает новая программа стратегического партнерства между ЕС и североафриканской страной, о запуске которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила в воскресенье, 17 марта.

В этот день фон дер Ляйен и другие высокопоставленные чиновники ЕС провели в Каире встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Как передает агентство dpa, из 7,4 млрд евро 5 млрд евро предназначены на кредиты. Дальнейшие 1,8 млрд евро предполагается направить на инвестиции в такие области, как продовольственная безопасность и цифровизация. Еще 600 млн евро должны поступить в виде субсидий, 200 млн евро из этой суммы предназначены на управление миграцией.

Экономическая стабильность, торговля, миграция и профессиональные навыки

Как пояснила глава ЕК в соцсети X, основными направлениями совместной работы в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Египтом станут политические отношения, достижение экономической стабильности, инвестиции и торговля, миграция, безопасность, а также "люди и профессиональные навыки".

Ранее, 13 марта, о подготовке соглашения, подразумевающего выделение Евросоюзом 7,4 млрд евро Египту на укрепление экономики, написала газета Financial Times. Как указывалось в статье, подобная мера будет принята на фоне опасений, что конфликты в секторе Газа и Судане могут усугубить финансовые проблемы в этой североафриканской стране и усилить миграционное давление на Европу.

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