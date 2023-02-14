ЕС включил Россию в черный список налоговых юрисдикций

Диалог между Россией и Евросоюзом по налоговым вопросам зашел в тупик после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Совет Евросоюза включил Россию в черный список стран, у которых, с точки зрения ЕС, есть проблемы с налоговым законодательством, и которые при этом отказываются сотрудничать с Брюсселем для их устранения. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, распространенного во вторник, 14 февраля.

Всего в этом списке 16 стран, помимо России и включенной одновременно с ней Коста Рики, это почти исключительно карликовые островные государства - такие как Фиджи, Самоа, Багамские острова. В пресс-службе Совета ЕС DW пояснили, что ранее Россия находилась в списке, в который попадают страны, готовые, несмотря на все проблемы, сотрудничать с Евросоюзом в этом вопросе и вносить изменения в свои налоговые кодексы в соответствии с международными стандартами.

Россия, отмечается в пресс-релизе, так и не выполнила обязательства по "устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", несмотря на внесенные в 2022 году изменения в налоговое законодательство. Кроме того, "диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после российской агрессии против Украины".

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон от имени Евросоюза поздравила Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай с тем, что они предприняли шаги по устранению налоговых несоответствий с ЕС и исключены из черного списка.

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