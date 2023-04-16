Евросоюз призвал КНДР прекратить запуски ракет

Европейский Союз решительно осуждает последний запуск Северной Кореей "нового типа баллистической ракеты большой дальности". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном вечером в субботу, 15 апреля.

"Неоднократные демонстрации КНДР своего намерения продолжать разработку средств доставки оружия массового уничтожения угрожают международному миру и безопасности. КНДР должна прекратить все незаконные и опасные действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно обостряющие военную напряженность в регионе", - говорится в документе.

Отказ от ядерного оружия - "единственный путь к миру и безопасности"

ЕС вновь указал КНДР на необходимость "немедленно выполнить свои обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН и полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить любую связанную с этим деятельность".

В заявлении отмечается, что это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове. Евросоюз также считает крайне важным, "чтобы все государства - члены ООН, особенно члены Совета Безопасности ООН, обеспечили полное выполнение санкций ООН и призвали КНДР возобновить содержательный диалог со всеми основными сторонами".

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18"

Северная Корея 13 апреля провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-18" ("Хвасонпхо-18"). Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA) лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием на месте.

Это уже далеко не первые ракетные испытания КНДР в этом году. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

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